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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Мексика 1
Россия 1
тв
Группа A
18:00 перерыв Новая Зеландия 0
Португалия 2
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179501/
24 июня 2017, 18:34 | ТАСС

Болельщики поддержали сборную России масштабным баннером

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу поддержали национальную команду масштабным баннером в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций с мексиканцами, передает с места событий корр. ТАСС.

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© РИА "Новости"

Во время исполнения гимна России на нижнем ярусе одной из центральных трибун было растянуто полотно с надписью «Гордимся именем одним. Россия» и изображениями шести известных в прошлом футболистов — Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина. На верхнем ярусе болельщики составили российский триколор при помощи разноцветных бумажек.

Встреча началась в Казани в 18:00 мск. Этот матч является решающим для команд за выход в полуфинал Кубка конфедераций.
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