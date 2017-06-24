Болельщики поддержали сборную России масштабным баннером

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Во время исполнения гимна России на нижнем ярусе одной из центральных трибун было растянуто полотно с надписью «Гордимся именем одним. Россия» и изображениями шести известных в прошлом футболистов — Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина. На верхнем ярусе болельщики составили российский триколор при помощи разноцветных бумажек.

Встреча началась в Казани в 18:00 мск. Этот матч является решающим для команд за выход в полуфинал Кубка конфедераций.