Болельщики поддержали сборную России масштабным баннером
КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу поддержали национальную команду масштабным баннером в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций с мексиканцами, передает с места событий корр. ТАСС.
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Во время исполнения гимна России на нижнем ярусе одной из центральных трибун было растянуто полотно с надписью «Гордимся именем одним. Россия» и изображениями шести известных в прошлом футболистов — Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина. На верхнем ярусе болельщики составили российский триколор при помощи разноцветных бумажек.
Встреча началась в Казани в 18:00 мск. Этот матч является решающим для команд за выход в полуфинал Кубка конфедераций.
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