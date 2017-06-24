Жирков обогнал Анюкова по матчам за сборную России

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По этому показателю он обошел с защитника Александра Анюкова, а с учетом советской истории — и хавбека Сергея Алейникова. На один матч за национальную команду он отстает от Владимира Бессонова.

Жирков дебютировал в сборной России 9 февраля 2005 года в товарищеском матче с Италией (0:2). Он принял участие в Euro-2008 и 2012 а также в ЧМ-2014. По итогам чемпионата Европы-2008 УЕФА включил Жиркова в символическую сборную турнира.

Из действующих футболистов сборной больше Жиркова сыграл лишь Игорь Акинфеев, для которого сегодняшняя игра стала 101-й.