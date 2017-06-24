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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179350/
24 июня 2017, 17:57 | Спорт-Экспресс

Анте Постекоглу: Кэйхилл — великий австралиец, это выходит за рамки спорта

Главный тренер сборной Австралии на пресс-конференции перед матчем с чилийцами поделился мнением о южноамериканской команде, а также отметил вклад в развитие спорта Тима Кэйхилла, который в воскресенье может провести сотый матч за «Сокреруз».

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— Мы рады той игре, которую мы показали в первом тайме, — начал тренер пресс-конференцию с впечатлений о матче со сборной Камеруна. — У нас были шансы, но мы не смогли ими воспользоваться. Были и ошибки, которые вызвали разочарование.

Второй тайм мы начали хорошо, могли еще забить один или два гола. Но в концовке мы подустали. Я восхищаюсь своими игроками, которые не сдались в сложные моменты.

— Какие изменения вы собираетесь провести в составе на матч с чилийцами?

— У нас все физически готовы хорошо. Сейчас посмотрим на состояние игроков, но они восстановились неплохо. Завтра примем окончательное решение обо всех изменениях перед игрой с Чили.

— Завтра матч навылет. Какие задачи ставите на игру, только победа?

— Изначально у нас была задача дожить до третьего матча. Для нас, по сути, ничего не изменилось, стараемся всегда побеждать. Я с нетерпением жду игру, это замечательная возможность сыграть против одной из лучших команд мира.

— Чего ждете от чилийцев?

— Это очень хорошая команда. За последние годы они дважды победили в Кубке Америки. В их составе лучшие игроки из топовых команд. У этой сборной есть определенный стиль игры, я восхищаюсь ими. Я очень обрадовался, узнав, что будем с ними в группе.

— Как планируете играть с такой сильной сборной?

Будем делать упор на доминирование на поле. Посмотрим, что из этого получиться.

— Что нужно сделать австралийцам для победы над чилийцами?

— Мы будем бомбардировать их ворота раз за разом! Вот что мы будем делать.

— Отдельно будете уделять внимание Видалю и Санчесу?

— Конечно, это топовые игроки. На них и держится команда, они могут решить любой эпизод. Мы также стараемся найти таких талантов. Но не стоит концентрировать внимание только на них, иначе мы оголим тылы, и все может закончиться не самым лучшим образом.

— Вы будете следить за параллельным матчем?

— Я могу смотреть только один фильм одновременно, на большее у меня не хватит навыков.

— Как оцениваете вклад Кэйхилла в австралийский футбол?

— Он — великий австралиец, это выходит за рамки спорта. Просто так не проводят 100 матчей за сборную. И если он будет играть завтра, то не только из-за юбилейного матча, а потому, что он заслужил. Он забивал на трех чемпионатах мира подряд, это невероятно!

— Вы четыре года возглавляете команду. Не беспокоит вас, что не было больших побед над европейцами и другими сильными командами?

— Абсолютно нет. Но речь идет не только о победе. Мы хотим прогрессировать, расти. На последнем чемпионате мира у нас была молодая команда, сейчас команда стала опытнее. У нас есть 12 месяцев, чтобы отлично подготовиться к крупному турниру.

Напомним, что матч Чили — Австралия состоится в воскресенье, 25 июня, начало игры — 18.00 по московскому времени.
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