Мэр Казани объяснил, почему в городе решили нарисовать граффити с Камболовым

Мэр города Ильсур Метшин рассказал, почему было принято решение изобразить именно Камболова.

«Почему Камболов? Потому что он игрок «Рубина» и сборной России! Будем надеяться, что через год во время чемпионата мира, с учетом того что у руля команды вновь встал Курбан Бекиевич Бердыев, у нас будет возможность сделать такие изображения сразу троих-четверых футболистов нашего «Рубина», — цитирует Метшина «Бизнес online».