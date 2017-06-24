Мэр Казани объяснил, почему в городе решили нарисовать граффити с Камболовым
На одном из домов в Казани появилось граффити с изображением защитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова.
Мэр города Ильсур Метшин рассказал, почему было принято решение изобразить именно Камболова.
«Почему Камболов? Потому что он игрок «Рубина» и сборной России! Будем надеяться, что через год во время чемпионата мира, с учетом того что у руля команды вновь встал Курбан Бекиевич Бердыев, у нас будет возможность сделать такие изображения сразу
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