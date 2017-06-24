Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Мексика 0
Россия 1
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Новая Зеландия 0
Португалия 0
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30179244/
24 июня 2017, 17:41 | Чемпионат.com

Мэр Казани объяснил, почему в городе решили нарисовать граффити с Камболовым

На одном из домов в Казани появилось граффити с изображением защитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова.

Мэр города Ильсур Метшин рассказал, почему было принято решение изобразить именно Камболова.

«Почему Камболов? Потому что он игрок «Рубина» и сборной России! Будем надеяться, что через год во время чемпионата мира, с учетом того что у руля команды вновь встал Курбан Бекиевич Бердыев, у нас будет возможность сделать такие изображения сразу троих-четверых футболистов нашего «Рубина», — цитирует Метшина «Бизнес online».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Анте Постекоглу: Кэйхилл — великий австралиец, это выходит за рамки спорта

Анте Постекоглу: Кэйхилл — великий австралиец, это выходит за рамки спорта

Главный тренер сборной Австралии на пресс-конференции перед матчем с чилийцами поделился мнением о южноамериканской команде, а также отметил вклад в развитие спорта Тима Кэйхилла, который в воскресенье может провести сотый матч за «Сокреруз».
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?