Сборная Австралии тренируется в полном составе перед матчем Кубка конфедераций с Чили
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Австралии по футболу работает в полном составе на тренировке за день до матча третьего заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Чили.
Встреча Чили — Австралия пройдет в воскресенье на стадионе «Спартак» в Москве.
Все 23 игрока австралийцев под руководством главного тренера Ангелоса Постекоглу работают в общей группе на тренировке в субботу, проходящей на спартаковской арене в Тушино.
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