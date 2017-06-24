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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Мексика 0
Россия 1
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Новая Зеландия 0
Португалия 0
тв
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Камерун
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179181/
24 июня 2017, 17:30 | Р-Спорт

Сборная Австралии тренируется в полном составе перед матчем Кубка конфедераций с Чили

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Австралии по футболу работает в полном составе на тренировке за день до матча третьего заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Чили.

Встреча Чили — Австралия пройдет в воскресенье на стадионе «Спартак» в Москве.

Все 23 игрока австралийцев под руководством главного тренера Ангелоса Постекоглу работают в общей группе на тренировке в субботу, проходящей на спартаковской арене в Тушино.
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