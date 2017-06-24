Сборная Чили — лучшая команда на Кубке конфедераций в России, считает Кэхилл
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Чили по футболу является сильнейшей командой Кубка конфедераций 2017 года, заявил полузащитник австралийской сборной Тим Кэхилл.
Встреча Чили — Австралия пройдет в воскресенье на стадионе «Спартак» в Москве. Кэхилл не попадал в стартовый состав в матчах Кубка конфедераций и выходил на турнире в России на замену.
«Я не играл
Хавбек отметил, что австралийцы смогут надеяться на победу в игре с чилийцами. «Нам все же надо постараться навязать сопернику свой футбол. Мы имеем шансы на успех», — произнес Кэхилл.
«Мы физически сильная команда, — добавил он. — В прошлом мы делали на этом упор, потом мы старались меняться, потом мы стали больше внимания уделять игре от соперника. Если вы посмотрите на наши последние матчи, увидите, что мы доминировали над соперниками. Мы хотим, чтобы нас уважали в мире за футбол».
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу отметил, что австралийцы не будут «чего-то ждать в завтрашнем матче». «Мы выйдем на поле и будем выкладываться в каждом моменте, как и соперник», — сказал специалист.
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