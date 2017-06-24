Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мексикой
Стал известен стартовый составе сборной России на матч заключительного 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики, который пройдёт на стадионе «Казань Арена».
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По сравнению с предыдущим матчем с командой Португалии (0:1) в составе сборной России произошло два изменения. Вместо Романа Шишкина и Дмитрия Комбарова в стартовом составе появились Александр Ерохин и Александр Бухаров.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Камболов, Смольников, Комбаров, Шишкин, Тарасов, Газинский, Миранчук, Канунников, Полоз.
Начало встречи — в 18:00 мск.
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