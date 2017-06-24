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Встреча состоится сегодня, 24 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени.



Состав сборной Португалии: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Моутинью, Б. Силва, Семеду, Данилу, Элизеу, Куарежма, Роналду, А. Силва.

Состав сборной Новой Зеландии: Маринович, Боксолл, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Льюис, Ингэм, Дойл, Смит, Дюрант.



Положение команд в группе А после двух туров:

1. Мексика — 4 очка.

2. Португалия — 4 очка.

3. Россия — 3 очка.

4. Новая Зеландия — 0 очков.