Постекоглу: Восхищаюсь сборной Чили, там игроки, выступающие на высшем уровне

«Все физически готовы, мы проверяем, кто насколько устал. Конечно же последние игры достаточно нас утомили, потому что у нас был всего день на восстановление. Хотя ребята восстановились очень неплохо. Мы сделаем некие изменения завтра. Посмотрим, как все себя будут чувствовать сегодня, дадим им ещё 24 часа на то, чтобы восстановиться. Все решения примем завтра.

Что вынесли после матча против Камеруна? Мы особенно рады той игре, которую мы показали в первом тайме, мы хорошо контролировали матч, создали несколько шансов. Наверное, не всеми шансами воспользовались для того, чтобы увеличить счёт и тем самым оказать на них давление. Да, до перерыва у нас были определённые ошибки, которые вызывают разочарование. Я уверен, что игроки вынесут из этого урок. Но, опять же, реакция была хорошая. Во втором тайме мы начали хорошо, забили мяч и у нас были возможности ещё забить ещё один или два. К концу мы подустали, это понятно, потому что практически было открытое состязание между ними и нами. Просто можно восхищаться игроками и тем, что вне зависимости от ошибок, которые возникли во время игры, мы не сдались.

Безусловно, мы задачу себе не упростили, нас ждёт сложный матч. Но ничего не изменилось. Мы стараемся выиграть каждый матч, который мы играем вне зависимости от соперника и обстоятельств в гостях или дома. Завтра подход будет такой же. Я с нетерпением жду этого матча. Это возможность сыграть против одной из лучших команд в мире. Это возможность создать нечто особенное. У нас прекрасные параметры, и я думаю, что вся команда этого с нетерпением ждёт.

Чили — это очень хорошая команда, и тогда на чемпионате мира была хорошая команда. За эти годы, наверное, они выросли, что показала их победа. Они завоевали континентальный кубок. Это устаканившаяся команда. Там играют лучшие игроки, играющие на самом высшем уровне. У них есть все необходимые качества для того, чтобы быть одной из лучших команд. Стабильный состав, которые играет на самом высшем уровне. Они привержены конкретному определённому стилю игры. Человеку такому, как я, этим можно только восхищаться. Отличная команда. Честно сказать, я очень порадовался, когда они попали в нашу группу. Мы хотели с ними сыграть, потому что тем или иным образом мы хотим сымитировать их достижения. Мы небольшая рыбка в пределах нашей континентальной конфедерации, — передаёт слова Постекоглу корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.