Валерий Карпин: Если кто-то не понимает сказанного, это не моя проблема
Портал «Матч ТВ» расспросил главного редактора футбольных трансляций и постоянного эксперта телеканала о том, как он сыграл бы против мексиканцев на месте Станислава Черчесова.
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Занимать чужое место Карпин категорически отказался, но ряд профессиональных соображений высказал.
— Игра первым и вторым номером стала
— Это как раз не штамп — данность. Есть разные формулировки, но если ты играешь от обороны — второй номер. Если высоко прессингуешь и больше владеешь мячом — первый номер. Если не ставишь задачу быстро себе вернуть мяч, как это делает Чили, и как это делала Мескика против Португалии, — снова второй.
— Каким номером нам нужно играть против Мексики?
— Нужно или сможем? Разные вещи. В том и заключается задача тренера, чтобы поставить перед игроками задачу, с которой они смогут справиться. Можно сказать: «Ребята, играем первым номером». А это не по силам. Все равно, что пятикласснику дать задачу из программы девятого класса. Только виноват будет не пятиклассник, а учитель.
— Есть такая рубрика: «Если бы главным тренером был я». Представьте себя на месте Станислава Черчесова. Как стали бы играть против Мексики?
— Все хорошо, только я не Черчесов. Чтобы говорить от имени тренера, нужно находиться внутри ситуации, понимать, какие задачи можно ставить футболистам, тренировать их каждый день. Абстрактный взгляд тут не работает.
— То есть нельзя сказать, что тренер Карпин, видя то же, что и все, сыграл бы с этой сборной вот так, а не этак?
— Конечно, нет.
— Тренером мексиканцев стать не предлагаю. Но чем они отличаются от португальцев, на ваш взгляд?
— Отличаются, и очень прилично. Мексика — команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии. У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.
— Считается, что для России соперник, который тяготеет к владению мячом, удобнее. Это так?
— Для нас в нынешней ситуации абсолютно без разницы, к чему тяготеет соперник. Важнее, что мы сами сможем создать и противопоставить.
— Без разницы — по причине уровня нашей сборной?
— В том числе. Наша сборная такова, что реализация своих возможностей для нее более значима, чем тактика соперника.
— Стартовый состав, глядя на сборную со стороны, тоже обсуждать бесполезно?
— Да, хотя именно этим все и занимаются. Вот, про Шишкина говорят: зачем вышел? Обсуждают и осуждают.
— У вас есть понимание, зачем?
— У меня — нет. Но я, напомню, не Черчесов и не работаю со сборной. Для него, наверное, это было очевидным выбором. Дальше — миллион «почему». Наверное, не было того, кто сыграл бы на этой позиции лучше, на взгляд тренера. А это знает только он. Неужели вы думаете, что, выпуская Шишкина, Черчесов хотел сделать сборной хуже? Да и кто вместо?
— Номинально, Тарасов.
— А если у Тарасова была температура? А если Газинский сейчас не в лучшей форме? Откуда нам знать? Сплошные «иксы» и «игреки». Если бы тренер не верил, что с Шишкиным команде будет лучше, он бы его не поставил.
— У мексиканцев в матче с Новой Зеландией играла не основная оборона…
— И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель — матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.
— Нужен ли против Мексики быстрый Полоз?
— Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.
— Полоз — вместе со Смоловым или вместо Смолова?
— Вместо — наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.
— Не ему — мне. И читателям. Чем схема 5−4−1 лучше схемы 5−3−2?
— Находясь на своем месте, не вижу, чем первая лучше второй. И я бы так не играл, наверное. Но это взгляд не погруженного в проблемы команды человека.
— Защитников точно пять, а не четыре?
— Точно. С нашим набором защитников — только пять. Четыре могут обернуться катастрофой.
— Прогноз на казанскую игру дадите?
— В пятничной передаче «Тотальный разбор» вас спросили о понимании футбола Станиславом Черчесовым, за которое Борис Игнатьев назначил его в свое время капитаном сборной России. Вы ответили, что не замечали такого за тогда еще голкипером Черчесовым. Что это было?
— Те, кто смотрел передачу, прекрасно видели и слышали: речь шла о вратаре, а не о тренере Станиславе Черчесове. И о его понимании футбола, как игрока. На что я ответил: не представляю, каково это — понимать футбол из ворот, поскольку никогда в них не играл. Если
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