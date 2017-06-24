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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30178698/
24 июня 2017, 15:57 | ТАСС

Семь национальных объединений дадут бесплатные концерты во время Кубка конфедераций в Сочи

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Коллективы семи национальных объединений Сочи дадут бесплатные концерты во время Кубка конфедераций по футболу на шести главных площадях курорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города- курорта.

«Творческие коллективы русского, армянского, грузинского, греческого, украинского, белорусского и адыгского национальных объединений подготовили для гостей турнира культурную программу. На шести главных площадях курорта накануне матчей они дают бесплатные концерты», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в городе проживают представители около 120 национальностей, функционируют 37 национальных объединений и городской совет, куда входят представители всех нацобъединений. Самые крупные городские диаспоры — русская, армянская, грузинская и украинская.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна, 29 июня пройдет полуфинал.
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