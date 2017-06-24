Семь национальных объединений дадут бесплатные концерты во время Кубка конфедераций в Сочи

«Творческие коллективы русского, армянского, грузинского, греческого, украинского, белорусского и адыгского национальных объединений подготовили для гостей турнира культурную программу. На шести главных площадях курорта накануне матчей они дают бесплатные концерты», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в городе проживают представители около 120 национальностей, функционируют 37 национальных объединений и городской совет, куда входят представители всех нацобъединений. Самые крупные городские диаспоры — русская, армянская, грузинская и украинская.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна, 29 июня пройдет полуфинал.