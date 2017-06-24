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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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2A
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30178627/
24 июня 2017, 15:43 | Р-Спорт

Камерунец Сиани: Газон на арене «Спартак» лучше, чем на стадионе «Санкт-Петербург»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Газон на стадионе «Спартак» в Москве более высокого качества, нежели газон стадиона «Санкт-Петербург», заявил агентству «Р-Спорт» полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьен Сиани.

Стадионы в Москве и Санкт-Петербурге принимают матчи Кубка конфедераций, который проходит в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Камеруна провела первый матч турнира против чилийцев на стадионе «Спартак» (0:2), второй матч африканцы сыграли на стадионе на Крестовском острове в Северной столице с командой Австралии (1:1).

«Я считаю, что поле на стадионе “Санкт-Петербург” не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее», — сказал Сиани.

На новом стадионе в Санкт-Петербурге домашние матчи проводит местный «Зенит». «Сине-бело-голубые» переехали на новую арену в апреле, провели на ней два домашних матча. После них состояние газона подверг критике главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также заявил, что состояние поля «оставляет желать лучшего». 22 мая в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» подтвердили «Р-Спорт», что решено заменить газон на стадионе «Санкт-Петербург» на более качественное натуральное покрытие. Укладка нового газона была завершена 30 мая.
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