Камерунец Сиани: Газон на арене «Спартак» лучше, чем на стадионе «Санкт-Петербург»

Стадионы в Москве и Санкт-Петербурге принимают матчи Кубка конфедераций, который проходит в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Камеруна провела первый матч турнира против чилийцев на стадионе «Спартак» (0:2), второй матч африканцы сыграли на стадионе на Крестовском острове в Северной столице с командой Австралии (1:1).

«Я считаю, что поле на стадионе “Санкт-Петербург” не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее», — сказал Сиани.