Камерунец Сиани: Газон на арене «Спартак» лучше, чем на стадионе «Санкт-Петербург»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Газон на стадионе «Спартак» в Москве более высокого качества, нежели газон стадиона «Санкт-Петербург», заявил агентству «Р-Спорт» полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьен Сиани.
Стадионы в Москве и
«Я считаю, что поле на стадионе “Санкт-Петербург” не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее», — сказал Сиани.
На новом стадионе в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter