Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот

«Для всех, кто перепечатал и прочёл мою вчерашнюю цитату из программы “Тотальный разбор”, поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.