Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот
Бывший футболист сборной России Валерий Карпин пояснил собственные слова по поводу
экс-голкипера национальной команды, а ныне главного тренера сборной Станислава Черчесова, подчеркнув, что он не ставил чьё-то понимание футбола под сомнение.
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«Для всех, кто перепечатал и прочёл мою вчерашнюю цитату из программы “Тотальный разбор”, поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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