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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
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25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30178615/
24 июня 2017, 15:39 | Чемпионат.com

Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин пояснил собственные слова по поводу экс-голкипера национальной команды, а ныне главного тренера сборной Станислава Черчесова, подчеркнув, что он не ставил чьё-то понимание футбола под сомнение.

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© РИА "Новости"

«Для всех, кто перепечатал и прочёл мою вчерашнюю цитату из программы “Тотальный разбор”, поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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