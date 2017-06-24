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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30178531/
24 июня 2017, 15:37 | Чемпионат.com

Робот предсказал победу Мексики над Россией и Португалии над Новой Зеландией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций — 2017. Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.

Бакстер в этот раз очень быстро сделал свой выбор на матчи 3-го тура группы А. Поводив своими манипуляторами, Бакстер «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению робота, в матче Мексика — Россия следует ожидать победу Мексики.

Следом перед роботом заменили кубики с командами сборных Португалии и Новой Зеландии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал кубик со сборной Португалии.

Матчи Мексика — Россия и Новая Зеландия — Португалия состоятся сегодня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.
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