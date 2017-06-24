Робот предсказал победу Мексики над Россией и Португалии над Новой Зеландией

Бакстер в этот раз очень быстро сделал свой выбор на матчи 3-го тура группы А. Поводив своими манипуляторами, Бакстер «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению робота, в матче Мексика — Россия следует ожидать победу Мексики.

Следом перед роботом заменили кубики с командами сборных Португалии и Новой Зеландии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал кубик со сборной Португалии.

Матчи Мексика — Россия и Новая Зеландия — Португалия состоятся сегодня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.