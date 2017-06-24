«В матче с Мексикой результат будет зависеть от Смолова»
Бывшие нападающие сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и Олег Веретенников в интервью «Газете.Ru» поделились ожиданиями от матча национальной команды против Мексики на Кубке конфедераций. По мнению специалистов, коллектив Станислава Черчесова должен показать атакующий футбол, а результат в первую очередь будет зависеть от нападающего Федора Смолова.
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Какое у вас предчувствие перед матчем сборной России против Мексики? Наша команда, мягко говоря, не очень удачно играет решающие матчи на крупных турнирах…
Дмитрий Булыкин: Я никогда не пытаюсь опираться на статистику. Хотя она говорит, что сегодня победит сборная Мексики. Несмотря на это, мы будет болеть и переживать за национальную команду России. Верим, что наши ребята смогут добиться нужного для себя результата.
Однако, безусловно, коллективу Черчесова будет сложно. Мексика — очень сильная команда, которая достаточно давно не проигрывала. Да и настроен наш соперник на Кубок конфедераций очень решительно.
Олег Веретенников: Ожидаю, что сборная России сегодня выиграет и пройдет дальше. Это решающая игра для нашей команды, и на данный момент все в наших руках.
Второй тайм со сборной Португалии показал, что мы можем оказывать серьезное давление на оборону соперника. Даже несмотря на то, что мы играли против действующих чемпионов Европы.
В последнее время сборную сильно критикуют. Но ведь это же наши футболисты, которые представляют свою страну на таком крупном турнире, как Кубок конфедераций. А впереди еще и чемпионат мира.
Недавно услышал, что Россию недостаточно активно поддерживают на стадионах. Возможно, в этом есть и наша вина — нужно сильнее болеть за команду. Меньше критики, больше позитива — и у нас все получится.
Мексика,
Дмитрий Булыкин: В
Малейшая потеря концентрации в матче с чемпионами Северной Америки может привести к голу, поэтому команде Черчесова нужно быть собранной на протяжении всего поединка и выдать свою лучшую игру. Шанс обыграть сборную Мексики будет только в том случае, если россияне сыграют на сто процентов своих возможностей.
Олег Веретенников: Сложно
Вообще, большим плюсом для сборной Мексики станет то, что семь или восемь человек из основного этой команды не принимали участия в матче против Новой Зеландии.
Тренер дал игрокам отдохнуть, и в связи с этим у наших соперников может быть небольшое преимущество.
В мексиканской команде собраны очень быстрые футболисты, которых необходимо будет сдерживать россиянам. Однако я думаю, что поддержка трибун и желание наших игроков добиться результата будут преобладать.
Сборная России против Новой Зеландии сыграла в два нападающих. Впереди сыграли Федор Смолов и Дмитрий Полоз. С Португалией был один форвард — Смолов. Какой вариант стоит выбрать Станиславу Черчесову на матч с Мексикой?
Дмитрий Булыкин: Здесь многое зависит от формы футболистов, есть ли у игроков микротравмы, или их нет. Лично я люблю, когда команды атакуют и играют в два нападающих.
В случае со сборной России можно выступить и в три нападающих, когда Смолов впереди, а два вингера, которые часто опускаются в защиту, под ним.
В связи с этим я вижу множество вариантов, которые может использовать Черчесов. Ведь в команде собраны лучшие футболисты России.
Мне больше нравится схема 4−4−2 или 4−3−3, но мы играем в 5−3−2 или 5−3−1−1.
Олег Веретенников: Я думаю, что тренерский штаб сборной России проанализировал игру мексиканской команды, и исходя из этого выберет тактику на матч.
Иногда и одного нападающего достаточно, если будут активны игроки средней линии и футболисты на флангах.
В каком ключе будет проходить сегодняшняя встреча?
Дмитрий Булыкин: Любая сборная, которая хочет победить, начинает атаковать с первых минут. Наши футболисты должны с первых минут заявить о том, что они хотят выиграть, хотят забить.
Однако я думаю, что мексиканцы хотят в сегодняшнем матче победить, и тоже с самого начала встречи начнут играть в атакующий футбол.
Поэтому, мы вряд ли увидим, что
Олег Веретенников: Игра все покажет. В матче с португальцами мы пропустили очень быстрый гол. Поэтому можно сказать, что план Черчесова не сработал. Особенно в первом тайме. Во второй половине встречи нам приходилось играть открыто и агрессивно. Сегодня нам нужна победа. Будем надеется, что эта агрессия в игре россиян проявится и в матче с Мексикой. В связи с этим я бы не стал исключать, что команда Черчесова сыграет в два нападающих.
Действия какого футболиста будут ключевыми в игре сборной России? Может быть,
Дмитрий Булыкин: В первую очередь результат будет зависеть от Смолова. Однако его может сделать и Денис Глушаков. А вообще, все футболисты нашей команды должны брать на себя инициативу.
Но все же своеобразным «наконечником копья» сборной России является Смолов — на нем будут концентрироваться мексиканские защитники.
И он должен реализовать те моменты, которые у него будут. Да, это будет тяжело, но у Федора есть помощники, которые будут снабжать его мячами.
Олег Веретенников:
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