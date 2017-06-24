«В матче с Мексикой результат будет зависеть от Смолова»

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Какое у вас предчувствие перед матчем сборной России против Мексики? Наша команда, мягко говоря, не очень удачно играет решающие матчи на крупных турнирах…

Дмитрий Булыкин: Я никогда не пытаюсь опираться на статистику. Хотя она говорит, что сегодня победит сборная Мексики. Несмотря на это, мы будет болеть и переживать за национальную команду России. Верим, что наши ребята смогут добиться нужного для себя результата.

Однако, безусловно, коллективу Черчесова будет сложно. Мексика — очень сильная команда, которая достаточно давно не проигрывала. Да и настроен наш соперник на Кубок конфедераций очень решительно.

Олег Веретенников: Ожидаю, что сборная России сегодня выиграет и пройдет дальше. Это решающая игра для нашей команды, и на данный момент все в наших руках.

Второй тайм со сборной Португалии показал, что мы можем оказывать серьезное давление на оборону соперника. Даже несмотря на то, что мы играли против действующих чемпионов Европы.

В последнее время сборную сильно критикуют. Но ведь это же наши футболисты, которые представляют свою страну на таком крупном турнире, как Кубок конфедераций. А впереди еще и чемпионат мира.

Недавно услышал, что Россию недостаточно активно поддерживают на стадионах. Возможно, в этом есть и наша вина — нужно сильнее болеть за команду. Меньше критики, больше позитива — и у нас все получится.

Мексика, по-вашему, более опасный соперник, чем Португалия?

Дмитрий Булыкин: В чем-то эти команды показывают одинаковый уровень. И те, и те являются топ-сборными. В обоих коллективах играют хорошие и мастеровитые футболисты. В этом плане уровень Португалии и Мексики примерно равный. На обе эти сборные необходимо настраиваться очень серьезно, чтобы добить победы.

Малейшая потеря концентрации в матче с чемпионами Северной Америки может привести к голу, поэтому команде Черчесова нужно быть собранной на протяжении всего поединка и выдать свою лучшую игру. Шанс обыграть сборную Мексики будет только в том случае, если россияне сыграют на сто процентов своих возможностей.

Олег Веретенников: Сложно как-то сравнить эти команды. Ведь сегодня турнирное положение обязывает сборную России играть на победу.

Вообще, большим плюсом для сборной Мексики станет то, что семь или восемь человек из основного этой команды не принимали участия в матче против Новой Зеландии.

Тренер дал игрокам отдохнуть, и в связи с этим у наших соперников может быть небольшое преимущество. Все-таки Кубок конфедераций — скоротечный турнир, и здесь очень важно восстановление.

В мексиканской команде собраны очень быстрые футболисты, которых необходимо будет сдерживать россиянам. Однако я думаю, что поддержка трибун и желание наших игроков добиться результата будут преобладать.

Сборная России против Новой Зеландии сыграла в два нападающих. Впереди сыграли Федор Смолов и Дмитрий Полоз. С Португалией был один форвард — Смолов. Какой вариант стоит выбрать Станиславу Черчесову на матч с Мексикой?

Дмитрий Булыкин: Здесь многое зависит от формы футболистов, есть ли у игроков микротравмы, или их нет. Лично я люблю, когда команды атакуют и играют в два нападающих.

В случае со сборной России можно выступить и в три нападающих, когда Смолов впереди, а два вингера, которые часто опускаются в защиту, под ним.

В связи с этим я вижу множество вариантов, которые может использовать Черчесов. Ведь в команде собраны лучшие футболисты России.

Мне больше нравится схема 4−4−2 или 4−3−3, но мы играем в 5−3−2 или 5−3−1−1.

Олег Веретенников: Я думаю, что тренерский штаб сборной России проанализировал игру мексиканской команды, и исходя из этого выберет тактику на матч.

Иногда и одного нападающего достаточно, если будут активны игроки средней линии и футболисты на флангах.

В каком ключе будет проходить сегодняшняя встреча?

Дмитрий Булыкин: Любая сборная, которая хочет победить, начинает атаковать с первых минут. Наши футболисты должны с первых минут заявить о том, что они хотят выиграть, хотят забить.

Однако я думаю, что мексиканцы хотят в сегодняшнем матче победить, и тоже с самого начала встречи начнут играть в атакующий футбол.

Поэтому, мы вряд ли увидим, что кто-то будет «парковать автобус» у своих ворот. Закрытая игра сегодня маловероятна.

Олег Веретенников: Игра все покажет. В матче с португальцами мы пропустили очень быстрый гол. Поэтому можно сказать, что план Черчесова не сработал. Особенно в первом тайме. Во второй половине встречи нам приходилось играть открыто и агрессивно. Сегодня нам нужна победа. Будем надеется, что эта агрессия в игре россиян проявится и в матче с Мексикой. В связи с этим я бы не стал исключать, что команда Черчесова сыграет в два нападающих.

Действия какого футболиста будут ключевыми в игре сборной России? Может быть, кто-то должен взять на себя функции лидера?

Дмитрий Булыкин: В первую очередь результат будет зависеть от Смолова. Однако его может сделать и Денис Глушаков. А вообще, все футболисты нашей команды должны брать на себя инициативу.

Но все же своеобразным «наконечником копья» сборной России является Смолов — на нем будут концентрироваться мексиканские защитники.

И он должен реализовать те моменты, которые у него будут. Да, это будет тяжело, но у Федора есть помощники, которые будут снабжать его мячами.