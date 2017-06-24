Рахимов: Россия не выглядит ровней грандам мирового футбола

«Пока у команды достаточно проблем. Кубок конфедераций покажет, над чем нам еще предстоит поработать.

Да, сборная может не выйти в полуфинал турнира, но это не должно стать трагедией, потому что главный турнир пройдет следующим летом. С одной стороны, времени достаточно, с другой — летит оно быстро. К сожалению, по игре мы пока уступаем сборным Мексики, Португалии, Чили и Германии. А ведь на ЧМ приедут и другие сильные команды, те же немцы привезут основной состав.

На сегодняшний день Россия не выглядит ровней грандам мирового футбола. Есть моменты, на которые следует обратить внимание. Наша команда должна быть мобильной и хорошо организованной. Плюс на ЧМ сборную, как и на КК, будут гнать вперед домашние трибуны, а это очень весомый фактор. В матчах с Новой Зеландией и Португалией болельщики здорово поддерживали команду, — сказал специалист.

Встреча Россия — Мексика состоится 24 июня в 18.00 мск, напоминает Rusfootball.info.