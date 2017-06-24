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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30178456/
24 июня 2017, 15:10 | «Газета.Ру»

Рахимов: Россия не выглядит ровней грандам мирового футбола

Экс-наставник «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, какое впечатление оставила у него игра сборной России в двух первых матчах турнира, передает RT.

«Пока у команды достаточно проблем. Кубок конфедераций покажет, над чем нам еще предстоит поработать.

Да, сборная может не выйти в полуфинал турнира, но это не должно стать трагедией, потому что главный турнир пройдет следующим летом. С одной стороны, времени достаточно, с другой — летит оно быстро. К сожалению, по игре мы пока уступаем сборным Мексики, Португалии, Чили и Германии. А ведь на ЧМ приедут и другие сильные команды, те же немцы привезут основной состав.

На сегодняшний день Россия не выглядит ровней грандам мирового футбола. Есть моменты, на которые следует обратить внимание. Наша команда должна быть мобильной и хорошо организованной. Плюс на ЧМ сборную, как и на КК, будут гнать вперед домашние трибуны, а это очень весомый фактор. В матчах с Новой Зеландией и Португалией болельщики здорово поддерживали команду, — сказал специалист.

Встреча Россия — Мексика состоится 24 июня в 18.00 мск, напоминает Rusfootball.info.
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