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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30178365/
24 июня 2017, 14:59 | Спорт-Экспресс

Хуан Антонио Пицци: Матч Россия — Мексика смотреть не буду

Главный тренер сборной Чили перед матчем с австралийцами рассказал о состоянии голкипера Клаудио Браво, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

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— Примет ли участие Клаудио Браво в игре с австралийцами? Вообще, сыграет ли он на Кубке конфедераций?

— Последние три дня Клаудио тренируется по индивидуальной программе. Завтра примем решение, сможет ли он встать в ворота.

— Во втором тайме со сборной Германии было видно, что многие футболисты «подсели». Вас это беспокоит?

— Я не беспокоюсь по этому поводу. Мы хорошо подготовленны физически. Наша команда приложит все силы для победы в любом матче, наших кондиций должно хватить.

— Против Австралии планируете применить такую же тактику, как и с Камеруном?

— У нас есть разные варианты, все зависит от соперника. Думаю, и австралийцы тактически готовятся под нас. Совершенно ясно, в данном случае мы не будем менять наш стиль игры, а именно постараемся владеть мячом и инициативой.

— Планируете смотреть матчи группы А? Есть ли у вас предпочтения на полуфинальный матч?

— К сожалению, мы будет тренироваться во время матчей, поэтому игру Россия — Мексика смотреть не буду. Может быть, только если в повторе.

Что касается моего предпочтения — мы еще не вышли из группы. Впереди тяжелый соперник, который ни когда не сдается. Они создали сложности даже для такой сильной команды, как Германия.

— Что ждете от сборной Австралии завтра?

— Команда очень сильная, они проделали большой путь за последние годы, сильно изменились. Они могут проявить себя в любом матче. Футболисты очень мотивированы, играют с большим желанием в любом матче. Австралийцы хотят выйти из группы также, как и мы.

— Как чувствует себя Алексис Санчес?

— С ним все хорошо. Он мотивирован.

— Видаль является лучшим игроком сборной Чили?

— Существуют много факторов, по которым можно оценивать игрока. Без всяких сомнений, Артуро имеет массу футбольных достоинств. Он прекрасный игрок, играет отлично как голов, так и ногами. Важно, чтобы он был конкурентноспособен.

— Как считаете, вы сможете победить на Кубке конфедераций?

— Мы одни из восьми претендентов. Разница между соперниками минимальна, все команды примерно одного уровня. Почти во всех матчах все определяет разница в один мяч. Сборные имеют одинаковые возможности на выход и группы.

— Первые два матча чилийцы сыграли невероятно хорошо. 4 430 болельщиков приехали поддержать команду. Чувствуете ли, что становитесь сильнее с ними?

— Конечно! Участие на Кубке конфедераций — это исторический для нас момент. Мы чувствуем их поддержку как и с трибун, так и с экранов телевизора. Мы знаем, что на нас лежит большая ответственность. Сделаем все возможное для победы на турнире.
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