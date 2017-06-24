К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Примет ли участие Клаудио Браво в игре с австралийцами? Вообще, сыграет ли он на Кубке конфедераций?

— Последние три дня Клаудио тренируется по индивидуальной программе. Завтра примем решение, сможет ли он встать в ворота.

— Во втором тайме со сборной Германии было видно, что многие футболисты «подсели». Вас это беспокоит?

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 25.06.2017, 18:00 -:- Чили Австралия

— Я не беспокоюсь по этому поводу. Мы хорошо подготовленны физически. Наша команда приложит все силы для победы в любом матче, наших кондиций должно хватить.

— Против Австралии планируете применить такую же тактику, как и с Камеруном?

— У нас есть разные варианты, все зависит от соперника. Думаю, и австралийцы тактически готовятся под нас. Совершенно ясно, в данном случае мы не будем менять наш стиль игры, а именно постараемся владеть мячом и инициативой.

— Планируете смотреть матчи группы А? Есть ли у вас предпочтения на полуфинальный матч?

— К сожалению, мы будет тренироваться во время матчей, поэтому игру Россия — Мексика смотреть не буду. Может быть, только если в повторе.

Что касается моего предпочтения — мы еще не вышли из группы. Впереди тяжелый соперник, который ни когда не сдается. Они создали сложности даже для такой сильной команды, как Германия.

— Что ждете от сборной Австралии завтра?

— Команда очень сильная, они проделали большой путь за последние годы, сильно изменились. Они могут проявить себя в любом матче. Футболисты очень мотивированы, играют с большим желанием в любом матче. Австралийцы хотят выйти из группы также, как и мы.

— Как чувствует себя Алексис Санчес?

— С ним все хорошо. Он мотивирован.

Цитата Алексис благодарен своим партнерам за забитый гол в ворота немцев. Но наш стиль игры подразумевает командную игру, а не индивидуальные достижении.

— Видаль является лучшим игроком сборной Чили?

— Существуют много факторов, по которым можно оценивать игрока. Без всяких сомнений, Артуро имеет массу футбольных достоинств. Он прекрасный игрок, играет отлично как голов, так и ногами. Важно, чтобы он был конкурентноспособен.

— Как считаете, вы сможете победить на Кубке конфедераций?

— Мы одни из восьми претендентов. Разница между соперниками минимальна, все команды примерно одного уровня. Почти во всех матчах все определяет разница в один мяч. Сборные имеют одинаковые возможности на выход и группы.

— Первые два матча чилийцы сыграли невероятно хорошо. 4 430 болельщиков приехали поддержать команду. Чувствуете ли, что становитесь сильнее с ними?

— Конечно! Участие на Кубке конфедераций — это исторический для нас момент. Мы чувствуем их поддержку как и с трибун, так и с экранов телевизора. Мы знаем, что на нас лежит большая ответственность. Сделаем все возможное для победы на турнире.