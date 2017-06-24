Булыкин: Российские футболисты должны выйти с атакующей тактикой на матч с мексиканцами

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Встреча Россия — Мексика начнется в субботу на «Казань- Арене» в 18:00 мск. Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа, если португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют вничью. В случае поражения португальцев россиян устроит ничья.

«Предстоящий матч для российских футболистов будет очень тяжелым. Понятно, что у мексиканцев очень сильная команда, которая на протяжении последних лет проиграла лишь несколько раз. Перед нашими ребятами стоит архисложная задача, но мы будем болеть за них и верить в их победу», — считает Булыкин.

«Я всегда выступаю за атакующий футбол, — продолжил собеседник ТАСС. — Мне кажется, что если мы выйдем с оборонительным составом, то нас рано или поздно дожмут. Нужно с первых минут играть с прицелом на атаку и действовать с полной самоотдачей, потому что нам необходима только победа».

«Если мы не сможем выйти из группы, то все будут говорить, что Кубок конфедераций является репетицией перед чемпионатом мира и мы проведем работу над ошибками. Но это стандартные отговорки. Это первые официальные игры для нашей обновленной командой, и пока никаких критических замечаний нет. Будем надеяться и болеть за сборную России», — добавил Булыкин.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии — ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал.