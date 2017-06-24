Бояринцев: Футболисты РФ хорошо сыграют в атаке и победят мексиканцев со счетом 2:1

Перед третьим туром в группе А у сборных Португалии и Мексики по четыре очка, у россиян — три, у новозеландцев — ноль. Игра пройдет на «Казань Арене» в субботу и начнется в 18:00 мск.

«Игра не будет легкой, потому что мексиканцы показывают быстрый футбол, — сказал по телефону Бояринцев. — Поэтому матч будет не самым простым для нашей обороны, но у соперника тоже есть проблемы в защите, как показала встреча с португальцами. Полагаю, что мы сможем им противостоять, и в атаке у нас должно получиться. Гол мы точно забьем, хорошо бы не один. Ключевые фигуры — это, скорее всего, Федор Смолов и Дмитрий Полоз, это сочетание мне кажется оптимальным для нас. Полоз находится в хорошей форме, а голевое чутье Смолова может принести нам успех. Думаю, мы выиграем со счетом 2:1».

Собеседник агентства в средней линии выделил фланговых игроков — Юрия Жиркова и Александра Самедова. «При определенных сочетаниях и выбранной схеме через этих крайних полузащитников, которые находятся в хорошей форме, мы можем строить игру через фланги, — продолжил эксперт. — Полагаю, что Жирков, Самедов и, наверное, Денис Глушаков, это опытное трио, которое может поддержать атаку».

«Если говорить об обороне, мы пробуем играть в три центральных защитника, — отметил Бояринцев. — Я думаю, что плотность в защите не позволит мексиканцам вести привычную игру — это было бы для нас неплохим подспорьем. Трудно предугадать, будет ли тренерский штаб экспериментировать или остановится на составе, который уже сыграл несколько матчей, но в любом случае ребята будут стараться, и мы можем рассчитывать на положительный результат. И можем добиться победы».