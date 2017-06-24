Евгений Алдонин: Ставлю на победу сборной России со счетом 2:1

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Очень хочется победы сборной России, — начал Алдонин. — Но мексиканцы не будут простым соперником. Все футболисты выступают в сильных чемпионатах. По игре на Кубке Конфедераций они производят сильное впечатление.

— Как оцените игру Романа Шишкина, который в матче с португальцам вышел на непривычной для себя позиции опорного полузащитника? Должен ли он сыграть в матче с мексиканцами?

— Не стоит концентрироваться только на действиях Шишкина, вся команда сыграла плохо в первом тайме. А что касается позиции — не могу сказать, что она Роману не знакома. Он и в «Локомотиве» иногда выходил на месте опорника.

— Федор Кудряшов в голевом эпизоде встречи с португальцами играл по мячу и упустил Роналду. Может, ему стоит отдохнуть в матче с мексиканцами?

— Не считал, что это персональная ошибка Федора. Вся команда виновата в пропущенном мяче. Изначально дали подать португальцу, а Роналду всегда выбирает идеальную позицию — и в прыжке, и без него найдет мяч. Конечно, сказался уровень исполнительского мастерства, тут ничего не поделаешь.

А нашей команде необходимо прибавлять в плане организации игры — как в обороне, так и в атаке перед матчем с Мексикой. Да, у нас были подходы к воротам португальцев, но при этом ни одного удара в створ. Так голы не забьешь.

— Какие изменения в стартовом составе необходимо произвести Черчесову? Может, стоить выбрать более атакующий вариант?

— Думаю, нет особой разницы, выпустит Черчесов одного или двух нападающих. Если будет мобильная полузащита и активно выступят фланги, тот же самый Смолов сможет решить исход встречи и в одиночку.

— Как оцените действия Смолова на турнире?

— Оценивать можно только после окончания турнира для сборной России. Если выйдем в плей-офф, то форвард еще сможет блестнуть. Федор умеет забивать, но игры за сборную отличаются от матчей за клуб, уровень другой. Самое главное — это желание, стремление и самоотдача, которую Смолов показывает в каждой встрече.

— Уровень Головина позволит ему сходу заиграть в чемпионате Англии, в «Арсенале», куда его приглашают?

— Почему нет? Он молодой и перспективный парень, в ЦСКА уже один из лидеров. А интерес со стороны британских клубов является дополнительным стимулом улучшать свою игру. Думаю, он смог бы реализовать себя уже сегодня.

— Мексиканские футболисты на данный момент сильнее наших?

— Не думаю, что сильнее. Да, у них есть классные футболисты. Безусловно, будет тяжело, нас ожидает интересный матч. Но я не могу сказать, что мексиканцы лучше наших.

— Если сборной России не удастся обыграть мексиканцев, то выступление на Кубке конфедераций следует признать провальным?

— Основной критерий для нас — выступление на чемпионате мира. А если сегодня не выйдем из группы, то успешным результат точно не назовешь. Кубок конфедераций — один из этапов подготовки к мировому первенству, команда перестраивается.

— Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны с ним?

— Каждому тренеру необходимо время, чтобы построить игру команды, в том числе и Черчесову. При любом исходе не стоит делать скоропалительных выводов, поэтому соглашусь с Мутко.

— С каким счетом завершится сегодняшняя встреча?

— Буду верить в наших ребят, поставлю на победу сборной России — 2:1.

— На Кубке конфедераций активно тестируют систему видеоповторов. Как относитесь к ней?

— Это правильное решение. Теперь работу судей оценивать гораздо проще. Система успешно используется в хоккее, большом теннисе. Нам же нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Просмотр повтора не занимает долгое время.

Если гол забит не по правилам, почему он должен быть засчитан? В свое время мы уже от этого пострадали, когда в Суперкубке УЕФА Сиссе подыграл рукой, после чего забил мяч. Все видели этот эпизод, кроме главного арбитра. Если бы в то время существовали видеоповторы, то ЦСКА мог победить и в этом турнире.

— Не сказываются постоянные просмотры на темпе игры?

— Арбитр тоже должен привыкнуть к новой системе. Уверен, со временем решения станут приниматься еще быстрее. Пока же идет тестирование системы, и работает не идеально, но все впереди.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.