Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыха

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Сборные Германии и Камеруна проведут матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций 25 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

Он признался, что сборная Германии хотела бы провести полуфинал турнира в Сочи. «Если мы займем первое место в группе, то у нас будет дополнительный день для подготовки. Перелеты всегда влияют на восстановление. Плюс, всегда классно смотреть на море, когда обедаешь», — отметил Горецка.

«У нас будет нелегкая задача в игре против камерунцев, нам нужно быть максимально сконцентрированными, чтобы добиться результата. Что касается состава команды на предстоящую игру — это вопрос к главному тренеру. Конечно, каждый футболист хочет выходить на поле в матчах за сборную, но невозможно дать сыграть всем ребятам, которые есть у нас в составе», — отметил он.

Горецка также подтвердил, что перешел на радикальную диету для улучшения физической формы. «Да, информация о том, что я перешел на новую диету, верна. Я уже давно перешел на достаточно радикальную диету и рассказывал об этом журналистам. В этом нет ничего удивительного, я считаю, что таким образом смогу улучшить свою физическую форму», — сказал Горецка.