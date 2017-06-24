Сергей Карякин: Сборная Мексики смотрится очень убедительно
Ведущий российский шахматист, чемпион мира по блицу и
вице-чемпион в классическом варианте игры Сергей Карякин дал свои прогнозы на заключительные матчи группы «А» Кубка конфедераций-2017. Гроссмейстер считает, что команда России проиграет сборной Мексики.
«К сожалению игра сборной России меня пока не впечатляет и я думаю, что в игре с Мексикой будет счет 2:0 в пользу наших соперников, — цитирует Карякина сайт “Рейтинг Букмекеров”. — Мексиканцы убедительно доказали свою силу, взяв вторым составом фактически три очка с Новой Зеландией».
При этом шахматист отметил, что чемпионы КОНКАКАФ играют в атакующий комбинационный футбол: «И главное — в очень быстрый. Вряд ли наши защитники с этим справятся. Хотя, конечно, я хочу обмануться. Хочу, чтобы наша сборная поборолась за медали в плей-офф».
«Но мексиканцы пока смотрятся предпочтительнее наших», — заключил гроссмейстер. Он также считает, что уже можно делать ставки даже на то, что мексиканцы доберутся до финала Кубка конфедераций.
О матче Португалия — Новая Зеландия Карякин сказал коротко: «Здесь борьбы не должно быть. Португальцы экономят силы. Может, тоже выставят против островитян второй состав. Команда Сантуша играет очень прагматично. Думаю, они забьют гол, новозеландцы пойдут отыгрываться — и получат второй. На этом все закончится».
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