Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30177885/
24 июня 2017, 13:37 | «Прессбол»

Владимир Курнев: С какого перепугу Торрес вдруг начал мечтать играть за нашу сборную?

Белорусский тренер Владимир Курнев поделился мнением о словах полузащитника брестского «Динамо» Леандро Торреса, который заявил о желании выступать за сборную Беларуси.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«А с какого перепугу Торрес вдруг начал мечтать играть за нашу сборную? Я не уверен, что он сможет усилить команду и потом захочет приезжать дальше. Сыграет, засветится, а потом будет отказываться. Раз мы взяли курс на ребят из национального чемпионата, то надо идти по этому пути. Надо растить и воспитывать своих. Вот натурализовали Брессана, и где он? Уехал в Россию, Казахстан, Португалию, и в сборную вызывать перестали. И, думаю, уже и не вызовут. Да, хотят вроде, но Ренан так и не стал игроком основного состава националки. Или хоккеистов возьми. Натурализовали кучу игроков, затратили приличные деньги, и где сейчас эти ребята? Никто не хочет играть за сборную. Так зачем делали? Зачем давали паспорта? Ну и самый комический случай, за который я бы уволил всю федерацию гимнастики, — натурализация американок. Девушки никогда здесь не были и не знают, где мы находимся, и занимают на Олимпиаде 70-е места! Своих нельзя было поставить? Нет никого? Так лучше вообще никого не выставлять», — как передает by.tribuna.com, сказал Курнев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

В обновленном рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси выбыла из топ-50

В обновленном рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси выбыла из топ-50

Женская сборная Беларуси в июньском рейтинге ФИФА опустилась на 51-ю позицию или на две строки по сравнению с майской версией. Ныне ее место между национальными командами Иордании и Экваториальной Гвинеи.
Еще 7 новостей   Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?