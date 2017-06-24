Глава РФС Виталий Мутко: Выдано уже 354 тысячи паспортов болельщика
КАЗАНЬ, 24 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. 354 тысячи паспортов болельщика уже выдано к текущему моменту, сообщил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Кубок конфедераций по футболу проходит в Казани, Москве, Сочи и
«Мы будем ратифицировать конвенцию Совета Европы по одинаковым требованиям по безопасности. И в рамках этого документа мы сотрудничаем с системами безопасности других стран, — сказал Мутко журналистам. — На сегодняшний день выдано 354 тысячи паспортов болельщика, из них около 26 тысяч — иностранным. И хочу отметь, что 11 тысяч — электронные».
В середине мая на официальном сайте министерства связи и массовых коммуникаций РФ сообщалось, что поклонники футбола из более чем 100 стран мира подали заявки на паспорта болельщика. Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика дает право въезда на территорию России без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча.
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