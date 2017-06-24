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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177807/
24 июня 2017, 13:30 | Р-Спорт

Глава РФС Виталий Мутко: Выдано уже 354 тысячи паспортов болельщика

КАЗАНЬ, 24 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. 354 тысячи паспортов болельщика уже выдано к текущему моменту, сообщил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Кубок конфедераций по футболу проходит в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. В 2018 году в 11 городах России впервые пройдет чемпионат мира. Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей данных турниров. Без этого документа нельзя попасть на матч даже при наличии билета на игру.

«Мы будем ратифицировать конвенцию Совета Европы по одинаковым требованиям по безопасности. И в рамках этого документа мы сотрудничаем с системами безопасности других стран, — сказал Мутко журналистам. — На сегодняшний день выдано 354 тысячи паспортов болельщика, из них около 26 тысяч — иностранным. И хочу отметь, что 11 тысяч — электронные».

В середине мая на официальном сайте министерства связи и массовых коммуникаций РФ сообщалось, что поклонники футбола из более чем 100 стран мира подали заявки на паспорта болельщика. Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика дает право въезда на территорию России без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча.
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