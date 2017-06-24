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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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тв
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Новая Зеландия 0
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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Германия 3
тв
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия
тв
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тв
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177806/
24 июня 2017, 13:40 | Р-Спорт

Инопланетяне за сборную РФ играть не прилетят, а других футболистов не будет — Мутко

КАЗАНЬ, 24 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Футболистам сборной России необходима поддержка, а не постоянная критика, других игроков у национальной команды нет, и инопланетяне за нее выступать не прилетят, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

В субботу в Казани российские футболисты проведут матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против мексиканцев и в случае победы гарантируют себе выход в полуфинал. Ранее сборная России на Кубке конфедераций победила команду Новой Зеландии (2:0) и уступила португальцам (0:1).

«У нас завтра других футболистов не будет! Это наша основная команда! Инопланетяне сюда не прилетят за сборную России играть. (Александр) Головин, например, становится одним из лидеров, ему просто нужна поддержка, да, он может ошибаться. Хочется, чтобы у команды была поддержка», — сказал Мутко журналистам.

По его мнению, болельщикам нужно быть осторожнее в своих оценках.

«Есть люди, у которых просто есть желание что-то сказать против. Если человек приходит на стадион с фотоаппаратом и ищет плохое — где-то лифт не работает, где-то в туалете дверь не закрылась. Он как прожектор перестройки, помните, у нас такой был? Жжет нас все время. Но мы тоже видим недочеты и стараемся их устранять», — подчеркнул вице-премьер РФ.
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