Инопланетяне за сборную РФ играть не прилетят, а других футболистов не будет — Мутко
КАЗАНЬ, 24 июн —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Футболистам сборной России необходима поддержка, а не постоянная критика, других игроков у национальной команды нет, и инопланетяне за нее выступать не прилетят, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
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В субботу в Казани российские футболисты проведут матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против мексиканцев и в случае победы гарантируют себе выход в полуфинал. Ранее сборная России на Кубке конфедераций победила команду Новой Зеландии (2:0) и уступила португальцам (0:1).
«У нас завтра других футболистов не будет! Это наша основная команда! Инопланетяне сюда не прилетят за сборную России играть. (Александр) Головин, например, становится одним из лидеров, ему просто нужна поддержка, да, он может ошибаться. Хочется, чтобы у команды была поддержка», — сказал Мутко журналистам.
По его мнению, болельщикам нужно быть осторожнее в своих оценках.
«Есть люди, у которых просто есть желание
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