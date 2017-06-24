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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177804/
24 июня 2017, 13:29 | Р-Спорт

Каррера: Невыход россиян из группы КК был бы мне выгоден, но это всех огорчит

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признал, что невыход сборной России по футболу из группы на домашнем Кубке конфедераций был ему выгоден как тренеру «красно-белых», так как в таком случае игроки его клуба быстрее вернутся в расположение команды и начнут подготовку к новому сезону, но в то же время понимает, как это огорчит всех российских болельщиков.

После двух туров группового этапа Кубка конфедераций сборная России с 3 очками занимает третье место в группе A, уступая командам Португалии и Мексики (обе — по 4 балла) и опережая сборную Новой Зеландии (0). В субботу в Казани россияне встретятся с мексиканцами, а португальцы в Санкт-Петербурге сыграют с новозеландцами, после чего определятся две команды, которые выйдут из квартета в полуфинал турнира.

«Спартак» в субботу из Москвы отправился на тренировочный сбор в Австрию. В составе «красно-белых» отсутствуют пять игроков, которые находятся в расположении национальной команды: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.

«С эгоистической точки зрения, мне стоило бы желать, чтобы сборная России вылетела (из турнира), чтобы мои игроки из национальной команды вернулись к нам. Но в то же время я являюсь частью российского футбола, и невыход из группы россиян очень огорчит всех болельщиков российской сборной, — сказал Каррера в интервью La Gazzetta dello Sport, которое приводится на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. — Энтузиазм всегда зависит от национальной сборной. Если она идет вперед, то и футбол притягивает больше внимания каждого».

Также тренер «Спартака» сообщил, что «подготовка к чемпионату мира в России идет хорошо». «Это касается и инфраструктуры, и городов. Те, кто посетят турнир, будут чувствовать себя в безопасности. Строятся красивые и функциональные стадионы, начиная с нашего. Здесь всему этому уделяется много внимания», — отметил Каррера.

Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России, матчи принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи — турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года: матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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