Каррера: Невыход россиян из группы КК был бы мне выгоден, но это всех огорчит
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признал, что невыход сборной России по футболу из группы на домашнем Кубке конфедераций был ему выгоден как тренеру «красно-белых», так как в таком случае игроки его клуба быстрее вернутся в расположение команды и начнут подготовку к новому сезону, но в то же время понимает, как это огорчит всех российских болельщиков.
После двух туров группового этапа Кубка конфедераций сборная России с 3 очками занимает третье место в группе A, уступая командам Португалии и Мексики (обе — по 4 балла) и опережая сборную Новой Зеландии (0). В субботу в Казани россияне встретятся с мексиканцами, а португальцы в
«Спартак» в субботу из Москвы отправился на тренировочный сбор в Австрию. В составе «красно-белых» отсутствуют пять игроков, которые находятся в расположении национальной команды: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.
«С эгоистической точки зрения, мне стоило бы желать, чтобы сборная России вылетела (из турнира), чтобы мои игроки из национальной команды вернулись к нам. Но в то же время я являюсь частью российского футбола, и невыход из группы россиян очень огорчит всех болельщиков российской сборной, — сказал Каррера в интервью La Gazzetta dello Sport, которое приводится на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. — Энтузиазм всегда зависит от национальной сборной. Если она идет вперед, то и футбол притягивает больше внимания каждого».
Также тренер «Спартака» сообщил, что «подготовка к чемпионату мира в России идет хорошо». «Это касается и инфраструктуры, и городов. Те, кто посетят турнир, будут чувствовать себя в безопасности. Строятся красивые и функциональные стадионы, начиная с нашего. Здесь всему этому уделяется много внимания», — отметил Каррера.
Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России, матчи принимают Москва,
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