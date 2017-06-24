Браво может выйти в стартовом составе сборной Чили на матч с Австралией

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«Сможет ли Браво сыграть в завтрашнем матче? Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться последние несколько дней, два-три дня. Немножко отдельно от своих товарищей по команде, но он в нашем распоряжении, так сказать. И завтра мы решим, кто встанет на ворота.

Выпущу ли я Гари Меделя и Клаудио Браво на поле в матче с Автралией или дам им время на то, чтобы лучше восстановиться? Мы, совершенно очевидно, постараемся выставить лучшую возможную команду. Мы будем стараться достигать задачи выйти из группы с первого места. Наше обязательство представить самую лучшую команду, которая покажет лучшую игру. Мы должны оценить все обстоятельства, — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.