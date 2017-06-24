Браво может выйти в стартовом составе сборной Чили на матч с Австралией
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци в преддверии матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций со сборной Австралии сообщил, что голкипер команды Клаудио Браво сохраняет шансы принять участие в этой встрече.
«Сможет ли Браво сыграть в завтрашнем матче? Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться последние несколько дней,
Выпущу ли я Гари Меделя и Клаудио Браво на поле в матче с Автралией или дам им время на то, чтобы лучше восстановиться? Мы, совершенно очевидно, постараемся выставить лучшую возможную команду. Мы будем стараться достигать задачи выйти из группы с первого места. Наше обязательство представить самую лучшую команду, которая покажет лучшую игру. Мы должны оценить все обстоятельства, — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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