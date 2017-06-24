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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177717/
24 июня 2017, 13:14 | Р-Спорт

Мутко: Атмосфера Кубка конфедераций должна перейти на чемпионат России по футболу

КАЗАНЬ, 24 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Атмосферу и уровень организации Кубка конфедераций по футболу 2017 года нужно перенести и на стартующий в России через год чемпионат мира, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. Сборная России в субботу в Казани проведет заключительный матч группового этапа турнира против команды Мексики. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Разнообразный стиль футбола, разные по эмоциям команды. Мне кажется, наши болельщики имеют возможность прикоснуться к футболу в исполнении выдающихся мастеров. Мне очень хочется, чтобы это наследие осталось на стартующий после этого чемпионат России, чтобы мы подхватили организацию турнира и его атмосферу. ФИФА — организация, обладающая высоким стандартом проведения мероприятий и опытом. Картинка со всех стадионов выглядит фантастически. Мы предоставили современные стадионы, все выглядит потрясающе. Атмосфера — тоже. Чилийцы, мексиканцы. Поддаешься их энергетике и эмоциям», — сказал Мутко на пресс-конференции.
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