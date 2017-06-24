Мутко: Атмосфера Кубка конфедераций должна перейти на чемпионат России по футболу
КАЗАНЬ, 24 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Атмосферу и уровень организации Кубка конфедераций по футболу 2017 года нужно перенести и на стартующий в России через год чемпионат мира, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. Сборная России в субботу в Казани проведет заключительный матч группового этапа турнира против команды Мексики. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
«Разнообразный стиль футбола, разные по эмоциям команды. Мне кажется, наши болельщики имеют возможность прикоснуться к футболу в исполнении выдающихся мастеров. Мне очень хочется, чтобы это наследие осталось на стартующий после этого чемпионат России, чтобы мы подхватили организацию турнира и его атмосферу. ФИФА — организация, обладающая высоким стандартом проведения мероприятий и опытом. Картинка со всех стадионов выглядит фантастически. Мы предоставили современные стадионы, все выглядит потрясающе. Атмосфера — тоже. Чилийцы, мексиканцы. Поддаешься их энергетике и эмоциям», — сказал Мутко на
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