Граффити с изображением Камболова нарисовали в Казани к матчу сборных России и Мексики

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Высота граффити составляет около десяти метров.

В субботу сборная России проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча начнется на «Казань-Арене» в 18:00 мск.

Ранее Казань к Кубку конфедераций подготовила масштабные граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду напротив одной из гостиниц города. Мэр города Ильсур Метшин пообещал, что граффити нападающего Лионеля Месси обязательно появятся в Казани, если в город на чемпионат мира приедет сборная Аргентины.

Камболов провел в составе сборной России два товарищеских матча. Он не выходил на поле в двух играх Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Когда рисовали, думали Акинфеев. Оказалось "игрочище" Камболов (2матча в товарняках за сборную)?? <a href="https://t.co/A9w2jF5aj6">pic.twitter.com/A9w2jF5aj6</a></p>— АлександровнА (@Lara_Sun88) <a href="https://twitter.com/Lara_Sun88/status/878519767879090176">24 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>