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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177715/
24 июня 2017, 13:12 | ТАСС

Граффити с изображением Камболова нарисовали в Казани к матчу сборных России и Мексики

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Граффити с изображением футболиста сборной России и казанского «Рубина» Руслана Камболова нарисовали на одном из домов в Казани в преддверии матча Кубка конфедераций между российской и мексиканской сборными.

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© ТАСС

Высота граффити составляет около десяти метров.

В субботу сборная России проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча начнется на «Казань-Арене» в 18:00 мск.

Ранее Казань к Кубку конфедераций подготовила масштабные граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду напротив одной из гостиниц города. Мэр города Ильсур Метшин пообещал, что граффити нападающего Лионеля Месси обязательно появятся в Казани, если в город на чемпионат мира приедет сборная Аргентины.

Камболов провел в составе сборной России два товарищеских матча. Он не выходил на поле в двух играх Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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