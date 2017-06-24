Граффити с изображением Камболова нарисовали в Казани к матчу сборных России и Мексики
КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Граффити с изображением футболиста сборной России и казанского «Рубина» Руслана Камболова нарисовали на одном из домов в Казани в преддверии матча Кубка конфедераций между российской и мексиканской сборными.
Высота граффити составляет около десяти метров.
В субботу сборная России проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча начнется на «Казань-Арене» в 18:00 мск.
Ранее Казань к Кубку конфедераций подготовила масштабные граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду напротив одной из гостиниц города. Мэр города Ильсур Метшин пообещал, что граффити нападающего Лионеля Месси обязательно появятся в Казани, если в город на чемпионат мира приедет сборная Аргентины.
Камболов провел в составе сборной России два товарищеских матча. Он не выходил на поле в двух играх Кубка конфедераций.
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве,
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