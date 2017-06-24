Игрок: Чилийские футболисты наращивают физические возможности с каждой тренировкой
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили наращивают свои физически возможности с каждой тренировкой на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом журналистам сообщил полузащитник команды Франсиско Сильва.
В четверг матч второго тура группового этапа турнира между сборными Чили и Германии в Казани завершился со счетом 1:1. В заключительном туре группового этапа 25 июня на московском стадионе «Спартак» чилийцы встретятся с австралийцами.
«Мы ожидаем очень сложный матч, как и любой на этом турнире. Это будет очень физически затратная игра. Да, в
В матче против команды Германии повреждение получил защитник чилийской сборной Гари Медель. «У него все в порядке. Важно, чтобы он смог сыграть на своей позиции», — сказал Сильва.
В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре в группе B также 25 июня состоится матч Германия — Камерун (Сочи).
Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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