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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
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Камерун
тв
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25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177617/
24 июня 2017, 13:02 | ТАСС

Мутко: Кубок конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу на данный момент посетило более 237 тысяч болельщиков, реализовано около 550 тысяч билетов из 730. Промежуточные итоги турнира для журналистов подвел вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

«Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности, — рассказал он. — Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц».

«Средняя посещаемость матчей — около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков, — сообщил Мутко. — Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч».

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
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