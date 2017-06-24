Мутко: Кубок конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

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«Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности, — рассказал он. — Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц».

«Средняя посещаемость матчей — около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков, — сообщил Мутко. — Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч».