Как развестись из-за рекламы парфюма. 10 историй про Маркеса

Вполне возможно, что в субботу он сыграет против сборной России в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций. «СЭ» поговорил с мексиканскими журналистами, которые лично знакомы с капитаном, и услышал от них несколько интересных историй.

УЖЕ В 16 ЛЕТ ВЫЗЫВАЛСЯ В СБОРНУЮ.

— О, Рафаэль… Я знаю его с 1995 года, — поделился воспоминаниями бывший футболист мексиканской сборной, а ныне эксперт на телевидении Карлос де лос Кобос. — Тогда я возглавлял национальную команду, составленную из игроков до 23 лет. Мы поехали в Южную Корею на два матча, Маркес — вместе с нами. Ему было лишь 16… К сожалению, у меня не получилось предоставить ему игровое время, и помню, что он очень расстроился. Но, если честно, тогда я переживал за него — все-таки он был еще слишком юн, и с соперниками, старше на четыре года минимум, ему было бы еще тяжеловато. Его могли просто сломать. Однако Рафаэль уже тогда выделялся своим талантом. И я рад, что со временем он превратился в одного из лучших футболистов в истории Мексики. Очень хороший человек.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

МЕЧТАЛ КУПИТЬ РОДНОЙ КЛУБ.

— Его первый клуб — «Атлас» из Гвадалахары, — продолжает представитель TV Azteca Энрике Гарсия. — Это скромная команда, выиграла золото чемпионата лишь раз в истории, в сезоне 1950/51. А с тех пор — ни одного чемпионского трофея. Маркес очень любит «Атлас», и поэтому всегда говорил, что рано или поздно вернется в него. В 2016-м году, после длительных выступлений в Европе и MLS, а также пары сезонов в «Леоне», это и произошло. Рафа мечтает вернуть родную команду на вершину и поэтому пару лет назад он даже изъявил желание купить клуб и стать его владельцем.

— Он нашел дополнительных инвесторов, вел переговоры, — добавляет Мануэль Медина из газеты El Mexicano. — Но прежние владельцы запросили слишком большую сумму. Оно того откровенно не стоило. У «Атласа» слишком много проблем. 66 лет без золота, представляете? И для Рафы чемпионство с ним стало самой большой мечтой в футболе. Лига чемпионов с «Барселоной», множество других самых разных титулов в Европе, трофеи в Мексике с «Леоном»… А с родной командой — ничего! Он был уверен, что если начнет руководить всеми процессами, все может получиться. Однако из-за завышенных финансовых требований сделка сорвалась. «Атлас» выкупила национальная телевизионная команда, а Маркес стал просто футболистом команды.

НЕ БОИТСЯ ОБЩАТЬСЯ С РАЗГНЕВАННЫМИ ФАНАТАМИ.

— Примерно год назад, когда дела у «Атласа» шли очень плохо, Рафа вступил в открытый конфликт с болельщиками, — продолжает Медина. — Сами знаете, как гневно фанаты часто реагируют на неудачи команды, высказывают разные вещи футболистам и тренерам. И однажды, когда они окружили Маркеса, тот не побоялся без всякой поддержки выйти из машины и вступить в диалог на повышенных тонах. Суть его речи была примерно такова: «Поверьте, каждый игрок делает все возможное, никто не проигрывает специально». Рафа вообще всегда общается с болельщиками, даже если разговоры предвидятся очень жесткими, ведь он с давнего времени привык быть настоящим капитаном.

А что касается фанатов «Атласа» после того случая… Как они любили его, так и продолжают. Может, отношение даже улучшилось. Ведь люди ценят, что человек не боится встретиться и решить все вопросы лично.

СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНЫЙ, НО ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ.

— Несколько раз я брал интервью у Маркеса, — вспоминает Медина. — Впечатления? Он очень, очень серьезный. И абсолютно закрытый. Его характер изменился после «Барселоны», где он не только вырос как футболист, но и приобрел другой менталитет. В юности он все же был совсем другим. Для нас, мексиканцев, чрезмерная серьезность — очень необычная и странная черта. Мы, напротив, всегда улыбаемся и любим поболтать. Поэтому мы считаем Рафу одним из самых хладнокровных и спокойных людей во всей Мексике.

Он очень прямой. На самом деле, мне понравилось общаться с ним. На все вопросы отвечает четко и прямо, воду не льет, если хочешь получить конкретный ответ — ты его получишь. Может ли он высказать что-нибудь скандальное? Да, конечно. Например, он у него периодически возникают разногласия с Федерацией футбола Мексики, когда он представляет интересы футболистов.

Но еще Рафа, пусть и кажется хмурым, очень добрый человек. Например, у него есть собственный благотворительный фонд — социальная организация, которая занимается детьми с различными проблемами, помогает им с питанием, обучением и спортивным развитием.

ПРОИГРЫВАЕТ В ПОПУЛЯРНОСТИ ЧИЧАРИТО.

— Само собой, у Маркеса была бешеная популярность в Мексике после того, как он перебрался в «Монако», а уж тем более в годы выступления в «Барселоне». Он стал одним из первых футболистов нового поколения, со времен Уго Санчеса, кто построил успешную карьеру в Европе. Но, наверное, сейчас наверное Чичарито в нашей стране популярнее. Он — молод. А Рафа уже на сходе.

На какое место я поставил бы Маркеса среди всех футболистов Мексики всех времен? Наверное, на четвертое. После Уго Санчеса, Хорхе Кампоса и Антонио Карбахаля.

ДОЛЖЕН ПОЕХАТЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИЮ.

— Сейчас Маркес играет в «Атласе» далеко не каждую игру, не говоря уже о сборной. В родном клубе, как и в национальной команде, он нужен и полезен прежде всего как человек с гигантским опытом за спиной, неоднократно выступавший на чемпионатах мира. Кто имеет больший авторитет в сборной — главный тренер Хуан Карлос Осорио или Рафа? Я думаю, что все-таки второй. Только не подумайте: капитан не выбирает стартовый состав. Однако с точки зрения атмосферы в коллективе, его становления, подсказок партнерам его помощь неоценима. Маркеса слушают абсолютно все.

Думаю, он поедет и на чемпионат мира в Россию. Скорее всего, за весь турнир сыграет лишь несколько минут, однако его опыт точно поможет команде, даже если он будет сидеть в запасе.

ВРЯД ЛИ СТАНЕТ ТРЕНЕРОМ.

— Но при этом не думаю, что он станет главным тренером по завершении карьеры. Возможно, уйдет в бизнес — в ресторанный или какой-нибудь другой малый. Еще вижу его на посту спортивного директора. Например, в родном «Атласе». Почему не в роли тренера? Он не любит публичность. Не умеет красиво говорить. Редко выступает на телевидении, да и не хочет этого делать. Почему-то просто не могу пока представить его во главе какой-нибудь команды.

ЗАРАБАТЫВАЕТ УДАЛЕНИЯ В ВАЖНЫХ МАТЧАХ.

— А еще у Рафы есть одна большая проблема. Когда Мексика очень нуждается в его помощи на поле, он умудряется на ровном месте терять самообладание и получать красные карточки. Яркий пример — чемпионат мира-2002, когда наша команда играла с главным соперником США в 1/8 финала. Это почти традиция: если Мексика уступает в важнейших матчах, Маркес почти всегда зарабатывает удаление. Не справляется с нервами капитан — то же самое происходит и со всей командой. Так что будьте готовы: если вдруг наша сборная проиграет в субботу России, то Рафа (если, конечно, будет на поле) имеет все шансы снова досрочно заработать красную.

РАЗВЕЛСЯ С ПЕРВОЙ ЖЕНОЙ ИЗ-ЗА ПАРФЮМА.

— Первая супруга Рафы — мексиканская актриса Адриана Лават, — продолжает мексиканский коллега. — От этого брака у него два ребенка. Но пара разошлась в 2007-м, причем по очень необычной причине. Дело в том, что Маркес подписал контракт с одним известным парфюмерным брэндом и начал сниматься в рекламе совместно с другой моделью. Адриана сильно ревновала, что и привело к разрыву. Кстати, с той самой моделью Рафа действительно начал встречаться на какое-то время. А со второй женой Хайди Мичель он связан узами брака с 2011-го. Она тоже мексиканская актриса, ранее была замужем за известным испанским певцом Алехандро Сансом.

МОЖЕТ СЫГРАТЬ С РОССИЕЙ.

— Увидим ли мы Рафу в матче с вашей сборной? Вы знаете, сейчас есть все основания ответить утвердительно. Во-первых, у Мексики есть проблемы с защитниками. Сальседо получил тяжелую травму и до конца турнира не сыграет. Есть легкие проблемы у Эктора Морено. Во-вторых, Рейес пребывает в одной желтой карточке от пропуска полуфинала. В-третьих, Осорио НИКОГДА не повторяет стартовые составы. Мы даже не знаем, выйдет ли в субботу Чичарито. И сейчас наш главный тренер уже сказал, что вероятность появления Рафы на поле есть.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится сегодня, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.