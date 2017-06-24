Бузникин: Россиянам надо выдержать темп и использовать ошибки в обороне мексиканцев
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России по футболу сможет добиться успеха в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики, если сможет выдержать высокий игровой темп соперника и реализует ошибки в обороне оппонента, заявил агентству «Р-Спорт» экс-форвард национальной команды, а ныне руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.
Перед третьим туром в группе А у сборных Португалии и Мексики по четыре очка, у россиян — три, у новозеландцев — ноль. Игра пройдет на «Казань Арене», которая впервые примет матч сборной России (начало в 18:00 мск).
«Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке, — сказал по телефону Бузникин. — Потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути — в пять. А мексиканцы сейчас не намного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами. Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет (главный тренер Станислав) Черчесов».
Собеседник агентства в двух проведенных на турнире матчах российской команды выделил полузащитника Александра Головина.
«Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп, — подчеркнул специалист. — И
«Я не тренер и не могу давать советы — можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно, — добавил Бузникин. — У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой — сборная Мексики является очень хорошим соперником».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter