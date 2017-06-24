Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30177348/
24 июня 2017, 12:17 | Р-Спорт

Бузникин: Россиянам надо выдержать темп и использовать ошибки в обороне мексиканцев

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России по футболу сможет добиться успеха в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики, если сможет выдержать высокий игровой темп соперника и реализует ошибки в обороне оппонента, заявил агентству «Р-Спорт» экс-форвард национальной команды, а ныне руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.

Перед третьим туром в группе А у сборных Португалии и Мексики по четыре очка, у россиян — три, у новозеландцев — ноль. Игра пройдет на «Казань Арене», которая впервые примет матч сборной России (начало в 18:00 мск).

«Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке, — сказал по телефону Бузникин. — Потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути — в пять. А мексиканцы сейчас не намного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами. Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет (главный тренер Станислав) Черчесов».

Собеседник агентства в двух проведенных на турнире матчах российской команды выделил полузащитника Александра Головина.

«Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп, — подчеркнул специалист. — И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева».

«Я не тренер и не могу давать советы — можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно, — добавил Бузникин. — У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой — сборная Мексики является очень хорошим соперником».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Бышовец не сомневается в победе сборной России по футболу над мексиканцами

Бышовец не сомневается в победе сборной России по футболу над мексиканцами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец не сомневается в победе российских футболистов над мексиканцами в матче Кубка конфедераций. Об этом он сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей   Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?