Бузникин: Россиянам надо выдержать темп и использовать ошибки в обороне мексиканцев

Перед третьим туром в группе А у сборных Португалии и Мексики по четыре очка, у россиян — три, у новозеландцев — ноль. Игра пройдет на «Казань Арене», которая впервые примет матч сборной России (начало в 18:00 мск).

«Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке, — сказал по телефону Бузникин. — Потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути — в пять. А мексиканцы сейчас не намного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами. Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет (главный тренер Станислав) Черчесов».

Собеседник агентства в двух проведенных на турнире матчах российской команды выделил полузащитника Александра Головина.

«Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп, — подчеркнул специалист. — И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева».

«Я не тренер и не могу давать советы — можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно, — добавил Бузникин. — У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой — сборная Мексики является очень хорошим соперником».