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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177252/
24 июня 2017, 12:03 | ТАСС

Бышовец не сомневается в победе сборной России по футболу над мексиканцами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец не сомневается в победе российских футболистов над мексиканцами в матче Кубка конфедераций. Об этом он сообщил ТАСС.

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Встреча Россия — Мексика начнется в субботу в 18:00 мск на «Казань-Арене». Для выхода в плей-офф турнира россиянам необходима победа.

«Оптимистично оцениваю состояние нашей команды даже после поражения от португальцев, потому что второй тайм оставил хорошее впечатление. Возможности и потенциал нашей команды достаточен для того, чтобы победить мексиканцев; выбор тактики предсказуем, нам нужна игра с акцентом на атаку, которая сочетала бы в себе скорость и агрессивность. Главное — это не количество нападающих, а осмысленность и импровизация в атакующей линии. Если российская команда сумеет подкрепить это мастерством, то у нее будут хорошие шансы на успех», — считает Бышовец.

«У меня нет сомнений в победе россиян, поэтому не хочется обсуждать негативный сценарий. Для Черчесова и многих игроков нашей команды это дебютный крупный турнир, важный этап в карьере. Весомым аспектом в игре с мексиканцами будет и то, насколько хорошо сумеют восстановиться россияне после предыдущего матча, и в каком психологическом состоянии они подойдут к игре», — добавил собеседник ТАСС.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии — ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
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