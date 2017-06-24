Бышовец не сомневается в победе сборной России по футболу над мексиканцами

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Встреча Россия — Мексика начнется в субботу в 18:00 мск на «Казань-Арене». Для выхода в плей-офф турнира россиянам необходима победа.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

«Оптимистично оцениваю состояние нашей команды даже после поражения от португальцев, потому что второй тайм оставил хорошее впечатление. Возможности и потенциал нашей команды достаточен для того, чтобы победить мексиканцев; выбор тактики предсказуем, нам нужна игра с акцентом на атаку, которая сочетала бы в себе скорость и агрессивность. Главное — это не количество нападающих, а осмысленность и импровизация в атакующей линии. Если российская команда сумеет подкрепить это мастерством, то у нее будут хорошие шансы на успех», — считает Бышовец.

«У меня нет сомнений в победе россиян, поэтому не хочется обсуждать негативный сценарий. Для Черчесова и многих игроков нашей команды это дебютный крупный турнир, важный этап в карьере. Весомым аспектом в игре с мексиканцами будет и то, насколько хорошо сумеют восстановиться россияне после предыдущего матча, и в каком психологическом состоянии они подойдут к игре», — добавил собеседник ТАСС.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии — ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал.