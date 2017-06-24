Сборная России прогулялась по Казани
В преддверии матча Кубка конфедераций-2017 с Мексикой сборная России в полном составе совершила прогулку по Казани.
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Видимо, что-то случилось...
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Маршрут россиян, которые находились под охраной полиции, проходил по Булаку.
Впереди шел главный тренер Станислав Черчесов. Автомобилисты, узнавшие футболистов, сигналили им в знак приветствия. Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Федор Смолов махали в ответ. (Артур ЕНИКЕЕВ).
Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.
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