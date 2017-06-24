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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30177249/
24 июня 2017, 12:01 | Спорт-Экспресс

Сборная России прогулялась по Казани

В преддверии матча Кубка конфедераций-2017 с Мексикой сборная России в полном составе совершила прогулку по Казани.

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Маршрут россиян, которые находились под охраной полиции, проходил по Булаку.

Впереди шел главный тренер Станислав Черчесов. Автомобилисты, узнавшие футболистов, сигналили им в знак приветствия. Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Федор Смолов махали в ответ. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.
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