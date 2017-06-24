Сборная России прогулялась по Казани

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Маршрут россиян, которые находились под охраной полиции, проходил по Булаку.

Впереди шел главный тренер Станислав Черчесов. Автомобилисты, узнавшие футболистов, сигналили им в знак приветствия. Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Федор Смолов махали в ответ. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная России гуляет по Казани перед матчем с Мексикой. В полном составе <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0?src=hash">#РоссияМексика</a> <a href="https://t.co/P0Fbl5XcEV">pic.twitter.com/P0Fbl5XcEV</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/878531392484892672">24 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Казань желает удачи сборной России! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0?src=hash">#РоссияМексика</a> <a href="https://t.co/RWO8kUbRX8">pic.twitter.com/RWO8kUbRX8</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/878532362958761984">24 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>