Главный матч российской сборной

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Мексика — Россия («Казань Арена», 18.00 мск).

Крупный турнир. Третий матч сборной России по футболу. Нашу команду устраивает только победа. Знакомая ситуация?

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

Так было год назад на чемпионате Европы во Франции перед игрой с Уэльсом, которая завершилась поражением (0:3), так было на чемпионате мира — 2014 перед поединком с Алжиром (1:1). В третьем матче группы А континентального первенства — 2012 против Греции сборную России устраивала ничья, но, вопреки всем ожиданиям болельщиков тогда случилось поражение со счетом 0:1.

За всю свою 25-летнюю историю национальная команда страны выходила в стадию плей-офф крупного турнира лишь однажды — в «бронзовом» 2008.

Стоит признать, что и лишалась сборная России математических шансов после двух туров тоже один раз — на Евро-2004. В остальных семи случаях все решал третий матч.

Вне зависимости от предшествующих событий, решающий поединок болельщики всегда ждали с надеждой. И, как несложно посчитать, негативные эмоции после самого важного матча для сборной за несколько лет, встречались гораздо чаще позитивных.

И вот опять третий тур. Российскую команду устраивает только победа. Да, в теории для нас может быть выгодна и ничья, если Португалия проиграет Новой Зеландии. Но сказать, что такой расклад маловероятен — ничего не сказать.

Так каковы шансы у дружины Станислава Черчесова набрать три очка в поединке против Мексики? Букмекеры отвечают, что невысокие. Коэффициент на победу России составляет в среднем 3,1. Успех латиноамериканцев для специалистов выглядит предпочтительнее — примерно 2,4. Коэффициент на ничью в среднем равен 3,3.

Кстати, сегодняшний матч станет первым в истории официальных противостоянии сборных России и Мексики. Ранее эти команды успели провести между собой только два товарищеских поединка, которые завершилась победами нашей команды — 2:0 и 4:1. Правда было это в 1992 и 1994 году, соответственно.

Взаимоотношение сборных Мексики и СССР более богато на сыгранные матчи. Их насчитывается 11. Самый популярный результат здесь — ничья. Он встречался семь раз, причем в шести играх был зафиксирован счет 0:0.

Сборная СССР трижды добивалась побед — 2:0, 3:0 и 4:1. Мексика выиграла лишь однажды — в товарищеском матче 19 февраля 1986 года. Эта встреча и стала последней игрой в истории противостояния сборных.

На текущем розыгрыше Кубка конфедераций чемпионы КОНКАКАФ — самая забивающая команда турнира. Наряду со сборной Германии мексиканцы отметились четырьмя голами.

Чем на это может ответить российская команда? Наверное, тем, что сборная хозяев соревнований меньше всех пропускает на Кубке конфедераций. Команда Черчесова лишь раз вынимала мяч из сетки собственных ворот. Да и то, после удара Криштиану Роналду.

Предугадать исход сегодняшнего поединка в виду многих факторов практически нереально. С точки зрения букмекеров, самым возможный результат здесь — победа мексиканцев со счетом 1:0. Однако мы перед встречей все же сохраним немного патриотизма. А вдруг поможет?

Прогноз «Газеты.Ru»: 1:0 — победа сборной России.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Новая Зеландия Португалия

Новая Зеландия — Португалия («Санкт-Петербург», 18.00 мск).

С первого взгляда в этом матче все выглядит однозначно. Встречаются аутсайдер и фаворит. Однако если вспомнить, что чемпионы Океании дали настоящий бой мексиканцам. Причем не только в переносном смысле, но и в прямом. Вспомните концовку той встречи.

Новозеландцы до 54-й минуты обыгрывали сильнейшую команду Северной Америки, которая только лишь благодаря голам Рауля Хименеса и Орибе Перальты смогла добиться волевой победы со счетом 2:1. Да, мексиканцы играли экспериментальным составом, но, даже при таком раскладе, подобного развития матча мало кто ожидал.

Повторят ли португальцы ошибки своих предшественников? Букмекеры в это не верят. Коэффициент на победу действующих чемпионов Европы смешной — 1,15. На успех новозеландцев — космический — 20. Вероятность ничейного исхода здесь — 8 к 1.

Болельщикам сборной России здесь выгодно болеть за представителей островного государства. Ведь, в случае победы новозеландцев, нашей команде будет достаточного сыграть вничью с Мексикой, чтобы выйти в полуфинал Кубка конфедераций. И Португалия тогда останется за бортом.

Если будет зафиксирована ничья, то команда Черчесова, набрав в поединке с латиноамериканцами три очка, займет первое место в группе, чего в истории сборной России на крупных турнирах еще не случалось. Хотя, какое это имеет значение, когда в параллельном квартете выступают Германия и Чили?

Однако если быть реалистами, то стоит признать, что шансы нозеландцев невероятно малы. И повторение той чудесной истории, когда немотивированные хорваты выездной победой над Англией подарили России выход на Евро-2008, здесь вряд ли возможно.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2:0 — победа сборной Португалии.