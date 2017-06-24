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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30176673/
24 июня 2017, 12:50 | Чемпионат.com

Букмекеры оценили шансы сборной России победить Мексику на Кубке конфедераций

Сегодня, 24 июня, в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций встретятся сборные Мексики и России.

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© РИА "Новости"

Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 3.08. Шансы Мексики на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью можно за 3.40.

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.86.

Самые вероятные авторы голов — Марко Фабиан (2.38) и Хавьер Эрнандес (2.40). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.75.
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