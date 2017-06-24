За что Мексика платит ФИФА? Рассказ о сопернике России

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Рассказываем о сопернике сборной России по решающему матчу группового турнира на Кубке конфедераций-2017.

Наивысшего достижения в своей истории сборная Мексики добилась как раз на Кубке конфедераций. В 1999 году она выиграла турнир, который проводился у нее в стране. В финале на стадионе «Ацтека» мексиканцы победили Бразилию — 4:3.

От участия тогда отказался действующий чемпион мира — Франция. Вместо него включили финалиста ЧМ-98 Бразилию. А ее место победителя розыгрыша Кубка Америки занял финалист этого турнира — Боливия.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ — НОРМА.

Хотя и без Кубка конфедераций Мексике есть, чем похвастать. Она 15 раз принимала участие в финальных турнирах чемпионатов мира. Более высокий показатель лишь у четырех сборных. Во всех 20 турнирах участвовала Бразилия, у Италии и Германии по 18 стартов, у Аргентины — 16. У Испании, Англии и Франции по 14 участий.

Кроме того, вот уже шесть раз подряд Мексика выходит в 1/8 финала, но на том заканчивает свой путь. Можно сказать, что даже семь раз, потому что цикл ЧМ-90 команда пропустила из-за дисквалификации. Национальная федерация была наказана за нарушение возрастного регламента в соревнованиях молодежных сборных. А в 1986 году на домашнем первенстве мира команда Мексики добралась до ¼ финала, повторив свой лучший результат, достигнутый в 1970 году, когда турнир также проводился у нее в стране. У этой сборной вообще оптимальные результаты добыты на своем поле.

Для сравнения: собственно Россия за три участия в финальных турнирах не вышла пока из группы ни разу.

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ.

Конечно, в зоне КОНКАКАФ Мексике относительно просто достаются путевки на мировые чемпионаты. Вот и сейчас должно произойти футбольное землетрясение, чтобы она не попала на ЧМ-2018. Мексика уверенно лидирует в группе на заключительном отборочном этапе, имея после шести матчей 14 очков (четыре победы и две ничьи). Занимающая четвертое место Панама — а четвертой сборной КОНКАКАФ играть стыковые матчи с представителем Азии — отстает на 7 очков.

Впрочем, на ЧМ-2014 Мексика попала буквально чудом. Ее турнирная судьба решалась в матче Панама — США. Хозяева, которые, в случае победы, обходили мексиканцев, к началу компенсированного времени вели в счете — 2:1, но умудрились пропустить дважды. Извечные соперники из США, матчи с которыми носят принципиальный характер, невольно помогли. Мексика заняла в групповом турнире 4-е место и потом расправилась в межконтинентальных стыках с Новой Зеландией куда более убедительно, чем в минувшую среду в Сочи — 5:1, 4:2.

Зато в финальном турнире выступление получилось у нее очень достойным — в 1/8 финала уступила Голландии (1:2) вследствие спорного пенальти на 90+4-й минуте. Наказанный им ветеран Рафаэль Маркес возмущался и доказывал, что Арьен Роббен споткнулся об его ногу сам. Но это уже после «драки».

МАРКЕС — КАК ИГНАШЕВИЧ.

Цитата Удивительно, но факт: в составе мексиканцев на Кубке конфедераций есть футболист, выигравший этот турнир еще в прошлом веке. Сейчас Маркесу 38 лет.

Матч с Португалией на старте текущего турнира он пропустил, а против Новой Зеландии провел на поле второй тайм.

Впрочем, Сергей Игнашевич, тоже центральный защитник, которому 38 исполнится меньше, чем через месяц, младше мексиканца лишь на полгода.

Три года назад главный тренер Мигель Эррера, возглавивший сборную перед стыковыми матчами с Новой Зеландией, срочно вернул в сборную Маркеса, который, казалось, доигрывал в мексиканском «Леоне». В результате после бразильского чемпионата защитник отправился на полтора года в итальянскую серию А, а именно в «Верону», и стал первым мексиканцем, поигравшим в пяти странах. В его биографии значатся «Монако», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Кроме того, Маркес — единственный в истории футболист, участвовавший в четырех чемпионатах мира (2002, 2006, 2010, 2014) в качестве капитана национальной команды. Открыв счет в матче группового турнира с Хорватией на ЧМ-2014 (3:1), он стал вторым после Куаутемока Бланко мексиканцем, забивавшим голы на трех мировых первенствах, и первым — на трех подряд.

КОГДА И ДОМА ХОРОШО КОРМЯТ.

Если в сборной России без Нойштедтера и Черышева все до одного футболиста представляют национальный чемпионат, у мексиканцев, согласно официальной заявке, таких десять (21-летний Лосано, впрочем, подписал 19 июня контракт с ПСВ). Меньше, чем во время ЧМ-2014. Тогда местные клубы делегировали в сборную 14 человек.

В целом мексиканцы не слишком рвутся за границу. Ведь и в национальной лиге хорошо платят. Считается, что по посещаемости она уступает только германской бундеслиге, английской премьер-лиге и испанскому чемпионату.

Не случайно нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, удивив всех, направил стопы в мексиканский «Тигрес». Но это все-таки исключение. В лиге преобладают латиноамериканцы. В состав сборной Чили, который приехал в Россию, она делегировала пятерых (Эдуардо Варгаса, Эдсона Пуча, Франсиско Сильву, Энцо Роко, Мартина Родригеса) плюс после Кубка конфедераций за «Пачуку» будет выступать Анхело Сагаль.

ЗЕЛЕНЫЕ.

Цитата Мексиканская команда — тезка сборной Франции. Ее неофициальное имя — «трехцветные» (El Tri или El Tricolor).

Причина на поверхности: в форме игроков присутствуют зеленый, белый и красный цвета, составляющие национальный флаг. В последние годы, впрочем, французов дома обычно называют по окрасу футболок — «синие» или «голубые». У мексиканцев тоже есть соответствующее прозвище — «зеленые».

НЕИСТРЕБИМЫЙ РИТУАЛ.

В среду федерация футбола Мексики обратилась к болельщикам сборной с призывом отказаться на Кубке конфедераций от традиции выкрикивать в момент ввода мяча вратарем соперников слово puto, коим в Латинской Америке обзывают мужчин нетрадиционной ориентации. Оно, в частности, звучало под сводами стадиона Казани во время стартового матча «трехцветных» на Кубке конфедераций с Португалией.

«Как вы знаете, ФИФА очень серьезно воспринимает эти возгласы, и они грозят тяжелыми санкциями, — говорится в сообщении федерации, размещенном в социальных сетях. — Такое поведение ничуть не помогает усилиям команды на поле. Если из-за него будет засчитано поражение, если матч будет приостановлен или вас изгонят со стадиона, все мы проиграем».

Есть разные версии того, откуда пошел болельщицкий ритуал. Народная молва утверждает, что он зародился в 2000 году, когда фанаты гвадалахарского «Атласа» возмущались поступком вратаря-«предателя» Освальдо Санчеса, воспитанника клуба, который перешел в ряды «Гвадалахары», известной под прозвищем «Чивас».

В начале 2004 года, когда в Гвадалахаре проводился олимпийский отборочный турнир, болельщики распространили свое «приветствие» на всех соперников. С тех пор его весело выкрикивают на стадионах, выбрасывая руки вверх, и женщины, и дети, не вдающиеся в смысл слова. А в 2006 году во время чемпионата мира в Германии традиция шагнула за границы Мексики.

Во время ЧМ-2014 общественная организация FARE, борющаяся против дискриминации во всех ее проявлениях, обратилась в ФИФА с требованием принять меры для пресечения гомофобной практики. Тем более, что пример оказался заразительным и для бразильских зрителей. В отместку мексиканские болельщики решили во время матча с Хорватией вместо puto скандировать название напитка-конкурента официального партнера ФИФА. Нашлись и филологи, лукаво утверждавшие, что геи ни при чем, что на языке индейцев-ацтеков putotzin значит «надеюсь, ты выбьешь ужасно». Главный тренер Мигель Эррера, который в 2013 году не преминул пройтись по «сексуальным отклонениям» Мигеля Мехии Барона, под чьим руководством сборная играла на ЧМ-94, поддержал фанатов: «Мы на стороне болельщиков. Это только способ оказания давления на вратаря соперников. Для меня ничего страшного нет».

Но угроза наказания со стороны ФИФА все-таки воплотилась в штраф в сумме 18 тысяч евро после того, как почитатели «трехцветных» в очередной раз развлекались на стадионе «Ацтека» в Мехико в ноябре 2015 года в отборочном матче ЧМ-2018 с Сальвадором.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится сегодня, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.