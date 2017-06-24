Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
18:00 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30176413/
24 июня 2017, 9:53 | ТАСС

Чемпион мира и Европы по футболу Арбелоа завершил карьеру

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Испанский защитник Альваро Арбелоа, который в составе сборной становился чемпионом мира и Европы по футболу, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

«Несмотря на то, что физически я могу продолжать играть, пришло время попрощаться, — заявил 34-летний испанец. — “Реал” — это клуб всей моей жизни, но я никогда не буду просить подписать меня».

Арбелоа с 18 лет (с 2001 года) находился в системе мадридского «Реала», начав карьеру в клубе с молодежных команд. В 2006 году он перешел в «Депортиво», а зимой 2007 года был куплен английским «Ливерпулем» за 3,9 миллиона евро, где провел два с половиной сезона. В 2009 году Арбелоа вернулся в «Реал». Летом 2016 года он подписал на один год контракт с английским «Вест Хэмом», но в чемпионате страны сыграл за команду всего лишь 256 минут.

В составе «Реала» Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), чемпионат Испании (2011/12), два раза становился обладателем Кубка страны (2010/11, 2013/14). Также в его активе Суперкубки Испании (2012) и Европы (2014) и победа на клубном чемпионате мира (2014). За сборную Испании защитник играл с 2008 по 2013 год и провел за нее 58 матчей. В ее составе он выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
24 июня

"Сент-Луис" рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?