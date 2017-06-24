Чемпион мира и Европы по футболу Арбелоа завершил карьеру

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«Несмотря на то, что физически я могу продолжать играть, пришло время попрощаться, — заявил 34-летний испанец. — “Реал” — это клуб всей моей жизни, но я никогда не буду просить подписать меня».

Арбелоа с 18 лет (с 2001 года) находился в системе мадридского «Реала», начав карьеру в клубе с молодежных команд. В 2006 году он перешел в «Депортиво», а зимой 2007 года был куплен английским «Ливерпулем» за 3,9 миллиона евро, где провел два с половиной сезона. В 2009 году Арбелоа вернулся в «Реал». Летом 2016 года он подписал на один год контракт с английским «Вест Хэмом», но в чемпионате страны сыграл за команду всего лишь 256 минут.

В составе «Реала» Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), чемпионат Испании (2011/12), два раза становился обладателем Кубка страны (2010/11, 2013/14). Также в его активе Суперкубки Испании (2012) и Европы (2014) и победа на клубном чемпионате мира (2014). За сборную Испании защитник играл с 2008 по 2013 год и провел за нее 58 матчей. В ее составе он выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).