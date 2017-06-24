Роллан Курбис: Ставлю на Россию в матче с Мексикой

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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. Группа А.

Сегодня МЕКСИКА — РОССИЯ (18.00), Н. ЗЕЛАНДИЯ — ПОРТУГАЛИЯ (18.00).

— Понравилась ли вам сборная России во встрече с Португалией?

— Первый тайм для нее получился посредственным, второй — уже лучше. Но в целом ожидал большего. Окончательное мнение о выступлении команды сложится после третьего матча или даже после Кубка конфедераций. Пока же путь до конца не пройден, и время для подведения итогов еще не пришло.

— Кого считаете фаворитом в противостоянии России с Мексикой?

— Отдаю небольшое предпочтение вашей сборной, которая выступает дома и пользуется отличной поддержкой болельщиков. Так что шансы 51:49 в пользу русских.

— Мексика в первых матчах не слишком впечатлила?

— Неплохая команда, но не могу сказать, что чем-то удивила.

— А как же ничья с Португалией?

— С голом на последней минуте мексиканцам все-таки повезло.

— Но Россия ворота португальцев поразить не сумела. Поражение логично?

— Вы тоже вполне могли рассчитывать на ничью. Если бы ваша сборная провела оба тайма так, как второй, то, думаю, не проиграла бы.

— Черчесов слишком опасался Криштиану Роналду и его партнеров по атаке?

— Тогда почему же во втором тайме команда выглядела совершенно иначе? Испуг прошел? Дело не в страхе — просто русские долго входили в игру.

— Не думаете, что нашей сборной не хватает звезд — помимо Акинфеева, которого вы наверняка помните по 2004 году, когда работали в «Алании»?

— Я бы повременил с выводами. Да, пока российская команда смотрится средне. Но еще есть возможность прибавить.

— Кто виноват в голе Роналду в ворота Акинфеева — вратарь или защитник Кудряшов?

— Оба.

— Испанские и португальские СМИ писали, что Криштиану не в своей тарелке, потому что должен выплатить налоговой службе 14,8 миллиона евро…

— Пресса хватается за жареное. Но ведь если для всех смертных 15 миллионов — немыслимые деньги, то для Криштиану при его доходах это незначительная сумма.

— У нас много обсуждают перспективы Смолова в «Боруссии» и Головина в «Арсенале». На ваш взгляд, они способны проявить себя на Западе?

— Почему бы и нет? Конечно, способны. Это игроки хорошего класса.

— Германия направила на турнир вторую сборную. Это отношение к Кубку конфедераций, как к второстепенному соревнованию?

— Ведущие игроки устали после тяжелого сезона, так что Йоахим Лев решил устроить смотр резерва. И ведь даже немецкую сборную «В» тяжело переиграть. Германия есть Германия. Пусть приехал не великий состав, но он до сих пор не потерпел поражений, в том числе сборной от Чили, обладателя Кубка Америки, официально лучшей команды Нового Света.

— Ваше мнение о видеопросмотрах в помощь судьям?

— Я «за», но только при условии, что ими не будут слишком увлекаться. Нельзя просматривать каждый раз, был офсайд или нет. К помощи видеотехники стоит прибегать только тогда, когда надо установить правильность взятия ворот, не был ли гол забит рукой или после явного положения «вне игры». В то же время назначение пенальти — это всегда личная трактовка эпизода арбитром.

— Чилийский тренер Хуан Антонио Пицци жаловался после встречи с Камеруном, что отмененный перед самым перерывом гол его команды нанес психологический удар и сказался на начале второго тайма.

— А когда мяч забивают с очевидным нарушением правил, разве пострадавшая сторона не испытывает потрясения?

— Что, на ваш взгляд, представляет собой Кубок конфедераций в первую очередь? Это важный футбольный турнир или тест для организаторов?

— Выделил бы все-таки спортивную сторону. Сборные-участницы, несомненно, серьезно отнеслись к Кубку конфедераций. Всем хочется взять титул, который останется в послужном списке навсегда, и получить заряд уверенности на будущее, в том числе — на чемпионат мира.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.