Чилийцы лечат Питбуля, Лев готовит новый сюрприз

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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. Группа В.

Завтра ГЕРМАНИЯ — КАМЕРУН (18.00), ЧИЛИ — АВСТРАЛИЯ (18.00).

У чилийцев в конце матча с Германией из-за травмы покинул поле Медель, опорный полузащитник с прозвищами Питбуль и «чилийский Гаттузо», который в сборной играет в центре обороны. Главный тренер Хуан Антонио Пицци заверил, что врачи сделают все возможное, но участие в воскресной игре футболиста миланского «Интера», понятно, под сомнением.

Никак не восстановится основной вратарь Браво, так что пока ворота «трехцветных» защищает Эррера. А вот Алексис Санчес в полном порядке, даже может претендовать на звание лучшего игрока турнира.

Австралийцы во втором матче произвели в стартовом составе две замены. С Камеруном не играли Бехич, испытывавший во встрече с немцами проблемы на своем левом фланге, и Луонго, заработавший неосторожным подкатом пенальти.

Камерун начинал оба матча на турнире одним и тем же составом и обходился минимумом замен. Во встрече с Чили Нгамале и Манджек появились соответственно на 86-й и 89-й минуте, что вызвало в камерунских СМИ критику. В прошлом игрок сборной Франции Жером Ротен, отвечая в моем присутствии на вопрос африканских журналистов, тоже выразил мнение, что в концовке «Неукротимым львам» не хватило свежести, в то время как Пицци внес в состав чилийцев решающие коррективы (в частности, выпустил Алексиса Санчеса). Тем не менее в игре с Австралией Хуго Брос ограничился одной заменой: Токо-Экамби вместо Муканджо на 77-й минуте. Бельгиец, судя по всему, верит в определенный им костяк.

Ходы Йоахима Лева, напротив, трудно предвидеть, потому что он руководствуется желанием людей посмотреть, пробуя разные схемы и сочетания. В игре с Чили он не только заменил на тер Штегена неудачно действовавшего вратаря Лено, но и выпустил с первых минут не игравшего с Австралией Гинтера, а также Зюле и Эмре Джана, которые в стартовой встрече выходили на замену. В то же время не было, например, хорошо смотревшегося на фланге Брандта. Примечательно, что в Казани Лев не произвел по ходу игры ни одной замены. Что тренеру взбредет в голову теперь, он, может быть, сам еще не знает.

ГЕРМАНИЯ — КАМЕРУН

25 июня. Сочи. Стадион «Фишт». 18.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ — 17.50).

ПОТЕРИ: Сане, Деме (оба — травм.) — -.

Судья: Рольдан (Колумбия).

Прогноз Winline: П1 1,39 — Н 5,06 — П2 7,43.

ЧИЛИ — АВСТРАЛИЯ

25 июня. Москва Стадион «Спартак». 18.00 (Матч ТВ — 18.00).

ПОТЕРИ: Браво, Медель (оба — под вопросом) — — .

Судья: Рокки (Италия).

Прогноз Winline: П1 1,36 — Н 5,11 — П2 8,24.

ВЫЙТИ ВМЕСТЕ НЕ СМОГУТ ТОЛЬКО ГЕРМАНИЯ И КАМЕРУН

Ни одна из сборных, выступающих в группе В, не гарантировала себе попадание в полуфинал Кубка конфедераций. Наибольшие шансы сохраняют команды Чили и Германии, поделившие очки в вечернем матче. Из шести возможных пар полуфиналистов выйти вместе не могут только Германия и Камерун (поскольку у одной из них будет отрицательная разность забитых и пропущенных голов).

Из группы выйдут сборные Германии и Чили:

— если обе команды не проиграют в третьем туре;.

— чилийцы не проиграют Австралии, а немцы уступят Камеруну с разностью в один гол;.

— Германия не проиграет Камеруну, а Чили уступит Австралии с разностью в один гол;.

— если после побед Австралии и Камеруна у немцев и чилийцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.

Из группы выйдут сборные Чили и Камеруна:

— если чилийцы не проиграют Австралии, а африканцы победят Германию с разностью в два и более гола;.

— если чилийцы не проиграют Австралии в один мяч, а африканцы победят Германию с разностью в два и более гола;.

— если после побед Австралии и Камеруна у чилийцев и камерунцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.

Из группы выйдут сборные Чили и Австралии:

— если после побед Австралии и Камеруна у чилийцев и австралийцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.

Из группы выйдут сборные Германии и Австралии:

— если немцы не проиграют Камеруну, а австралийцы победят Чили с разностью в два и более гола;.

— если после побед Австралии и Камеруна у немцев и австралийцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка.

Из группы выйдут сборные Камеруна и Австралии:

— если после побед в последнем туре у них будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.