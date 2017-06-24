Чилийцы лечат Питбуля, Лев готовит новый сюрприз
Ни одна из сборных, выступающих в группе В, не лишилась шансов попасть в полуфинал. Пока ясно одно: существуют пять вариантов пар полуфиналистов.
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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. Группа В.
Завтра ГЕРМАНИЯ — КАМЕРУН (18.00), ЧИЛИ — АВСТРАЛИЯ (18.00).
У чилийцев в конце матча с Германией
Никак не восстановится основной вратарь Браво, так что пока ворота «трехцветных» защищает Эррера. А вот Алексис Санчес в полном порядке, даже может претендовать на звание лучшего игрока турнира.
Австралийцы во втором матче произвели в стартовом составе две замены. С Камеруном не играли Бехич, испытывавший во встрече с немцами проблемы на своем левом фланге, и Луонго, заработавший неосторожным подкатом пенальти.
Камерун начинал оба матча на турнире одним и тем же составом и обходился минимумом замен. Во встрече с Чили Нгамале и Манджек появились соответственно на 86-й и 89-й минуте, что вызвало в камерунских СМИ критику. В прошлом игрок сборной Франции Жером Ротен, отвечая в моем присутствии на вопрос африканских журналистов, тоже выразил мнение, что в концовке «Неукротимым львам» не хватило свежести, в то время как Пицци внес в состав чилийцев решающие коррективы (в частности, выпустил Алексиса Санчеса). Тем не менее в игре с Австралией Хуго Брос ограничился одной заменой:
Ходы Йоахима Лева, напротив, трудно предвидеть, потому что он руководствуется желанием людей посмотреть, пробуя разные схемы и сочетания. В игре с Чили он не только заменил на тер Штегена неудачно действовавшего вратаря Лено, но и выпустил с первых минут не игравшего с Австралией Гинтера, а также Зюле и Эмре Джана, которые в стартовой встрече выходили на замену. В то же время не было, например, хорошо смотревшегося на фланге Брандта. Примечательно, что в Казани Лев не произвел по ходу игры ни одной замены. Что тренеру взбредет в голову теперь, он, может быть, сам еще не знает.
ГЕРМАНИЯ — КАМЕРУН
25 июня. Сочи. Стадион «Фишт». 18.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ — 17.50).
ПОТЕРИ: Сане, Деме (оба — травм.) — -.
Судья: Рольдан (Колумбия).
Прогноз Winline: П1 1,39 — Н 5,06 — П2 7,43.
ЧИЛИ — АВСТРАЛИЯ
25 июня. Москва Стадион «Спартак». 18.00 (Матч ТВ — 18.00).
ПОТЕРИ: Браво, Медель (оба — под вопросом) — — .
Судья: Рокки (Италия).
Прогноз Winline: П1 1,36 — Н 5,11 — П2 8,24.
ВЫЙТИ ВМЕСТЕ НЕ СМОГУТ ТОЛЬКО ГЕРМАНИЯ И КАМЕРУН
Ни одна из сборных, выступающих в группе В, не гарантировала себе попадание в полуфинал Кубка конфедераций. Наибольшие шансы сохраняют команды Чили и Германии, поделившие очки в вечернем матче. Из шести возможных пар полуфиналистов выйти вместе не могут только Германия и Камерун (поскольку у одной из них будет отрицательная разность забитых и пропущенных голов).
Из группы выйдут сборные Германии и Чили:
— если обе команды не проиграют в третьем туре;.
— чилийцы не проиграют Австралии, а немцы уступят Камеруну с разностью в один гол;.
— Германия не проиграет Камеруну, а Чили уступит Австралии с разностью в один гол;.
— если после побед Австралии и Камеруна у немцев и чилийцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.
Из группы выйдут сборные Чили и Камеруна:
— если чилийцы не проиграют Австралии, а африканцы победят Германию с разностью в два и более гола;.
— если чилийцы не проиграют Австралии в один мяч, а африканцы победят Германию с разностью в два и более гола;.
— если после побед Австралии и Камеруна у чилийцев и камерунцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.
Из группы выйдут сборные Чили и Австралии:
— если после побед Австралии и Камеруна у чилийцев и австралийцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.
Из группы выйдут сборные Германии и Австралии:
— если немцы не проиграют Камеруну, а австралийцы победят Чили с разностью в два и более гола;.
— если после побед Австралии и Камеруна у немцев и австралийцев будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка.
Из группы выйдут сборные Камеруна и Австралии:
— если после побед в последнем туре у них будет лучшая разность голов из всех четырех команд, имеющих по четыре очка;.
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