Главный аутсайдер Кубка конфедераций встретится с чемпионами Европы в Петербурге

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Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18:00 мск. Новозеландцы в двух стартовых матчах турнира потерпели поражения от россиян (0:2) и мексиканцев (1:2) и занимают четвертое место в группе A, португальцы на старте турнира сыграли вничью с мексиканцами (1:1), после чего переиграли команду Станислава Черчесова (1:0).

Сыграет ли в Санкт-Петербурге Роналду?

Португальцам для выхода в полуфинал Кубка конфедераций достаточно сыграть вничью, а новозеландцы уже лишились шансов пробиться в плей-офф и не имеют турнирной мотивации. Перед началом турнира новозеландцы говорили о том, что намерены набрать очки в России, сделать это им удастся лишь в случае победы над командой Фернанду Сантуша.

Главный тренер сборной Португалии в пятницу подчеркнул, что еще сам не принял решения по поводу того, выйдет ли на поле Криштиану Роналду в игре во встрече с аутсайдером. «Не знаю, будет играть Криштиану или нет. Ротация будет, это однозначно. Мы концентрируемся на завтрашнем матче. Я прекрасно общаюсь с игроками, между нами хороший контакт и мы продолжим играть матч за матчем, ориентируясь на победу. Наша цель — максимальный результат», — сказал Сантуш журналистам.

Португальцы перед игрой с новозеландцами не имели возможности потренироваться на стадионе «Санкт-Петербург» и проводили занятие на стадионе «Турбостроитель». В тренировке принимал участие Криштиану Роналду, отсутствовали защитники Рафаэл Геррейру и Элизеу. Геррейру получил травму в матче с россиянами, но она оказалась не столь серьезной. Геррейру не сыграет с новозеландцами, но еще может помочь команде Сантуша на турнире.

Цитата Фернанду Сантуш Геррейру не будет играть. После матча с Россией сказал, что у него может быть трещина или даже перелом. К счастью, травма не такая серьезная, как казалось. Он продолжает оставаться в команде, не сыграет завтра, но еще может сыграть на Кубке конфедераций. Что касается Элизеу, он получил травму. Если он окажется не в форме, то кто-то его заменит. Я полагаюсь на всех членов команды.

Новозеландцы не боятся чемпионов Европы

Главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон заявил, что его команда не боится грозного соперника. «Для меня это игра, на которую мы выйдем с правильным настроем, — сказал Хадсон журналистам. — Нам нужен результат, мы приехали сюда не для того, чтобы смотреть снизу вверх. Португалия — команда мирового уровня, это мы понимаем. И понимаем, что (Криштиану) Роналду — лучший в мире футболист, но если его убрать, в команде есть много высококлассных игроков. Мне не показалось, что моя команда испугана, мы готовы к завтрашнему дню».

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Новая Зеландия Португалия

Новозеландская команда выглядит главным аутсайдером не только на бумаге, но и по игре. Тем не менее, из-за отсутствия турнирной мотивации «киви» способны преподнести сюрприз. Капитан новозеландцев Крис Вуд заявил, его партнеры готовы показать все, на что способны. Поможет им и то, что в отличие от португальцев новозеландцы уже играли на газоне стадиона «Санкт-Петербург».

«Команда у нас исключительная, имели шансы в прошлом матче против мексиканцев, — сказал Вуд журналистам. — Команда хорошо играла, но нужно проделать работу над ошибками. Это возможность выступить против еще одной высококлассной команды, нужно показывать на поле то, что показывали против мексиканцев. Все игроки прекрасно справляются с нагрузками, ребята мотивированы, хотят играть на таком уровне. Хотим оставить свой след в истории».

Сборные Португалии и Новой Зеландии друг с другом прежде ни разу не встречались, игра соперников на Крестовском острове станет для них первой в истории.