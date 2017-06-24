Главный аутсайдер Кубка конфедераций встретится с чемпионами Европы в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная Новой Зеландии по футболу, которая считается главным аутсайдером Кубка конфедераций, встретится с действующими чемпионами Европы португальцами в матче группового турнира.
Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18:00 мск. Новозеландцы в двух стартовых матчах турнира потерпели поражения от россиян (0:2) и мексиканцев (1:2) и занимают четвертое место в группе A, португальцы на старте турнира сыграли вничью с мексиканцами (1:1), после чего переиграли команду Станислава Черчесова (1:0).
Сыграет ли в
Португальцам для выхода в полуфинал Кубка конфедераций достаточно сыграть вничью, а новозеландцы уже лишились шансов пробиться в
Главный тренер сборной Португалии в пятницу подчеркнул, что еще сам не принял решения по поводу того, выйдет ли на поле Криштиану Роналду в игре во встрече с аутсайдером. «Не знаю, будет играть Криштиану или нет. Ротация будет, это однозначно. Мы концентрируемся на завтрашнем матче. Я прекрасно общаюсь с игроками, между нами хороший контакт и мы продолжим играть матч за матчем, ориентируясь на победу. Наша цель — максимальный результат», — сказал Сантуш журналистам.
Португальцы перед игрой с новозеландцами не имели возможности потренироваться на стадионе «Санкт-Петербург» и проводили занятие на стадионе «Турбостроитель». В тренировке принимал участие Криштиану Роналду, отсутствовали защитники Рафаэл Геррейру и Элизеу. Геррейру получил травму в матче с россиянами, но она оказалась не столь серьезной. Геррейру не сыграет с новозеландцами, но еще может помочь команде Сантуша на турнире.
Новозеландцы не боятся чемпионов Европы
Главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон заявил, что его команда не боится грозного соперника. «Для меня это игра, на которую мы выйдем с правильным настроем, — сказал Хадсон журналистам. — Нам нужен результат, мы приехали сюда не для того, чтобы смотреть снизу вверх. Португалия — команда мирового уровня, это мы понимаем. И понимаем, что (Криштиану) Роналду — лучший в мире футболист, но если его убрать, в команде есть много высококлассных игроков. Мне не показалось, что моя команда испугана, мы готовы к завтрашнему дню».
Новозеландская команда выглядит главным аутсайдером не только на бумаге, но и по игре. Тем не менее,
«Команда у нас исключительная, имели шансы в прошлом матче против мексиканцев, — сказал Вуд журналистам. — Команда хорошо играла, но нужно проделать работу над ошибками. Это возможность выступить против еще одной высококлассной команды, нужно показывать на поле то, что показывали против мексиканцев. Все игроки прекрасно справляются с нагрузками, ребята мотивированы, хотят играть на таком уровне. Хотим оставить свой след в истории».
Сборные Португалии и Новой Зеландии друг с другом прежде ни разу не встречались, игра соперников на Крестовском острове станет для них первой в истории.
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