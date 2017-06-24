Россия — Мексика: Стас, будь как Гус!
В первый и единственный раз в своей истории сборная России вышла из группы в
плей-офф при Гусе Хиддинке, на Euro-2008. А дальше три крупных турнира подряд сложились для нашей команды примерно одинаково — ее ждал провал в решающем третьем матче. Но все равно мы верим, что у Станислава Черчесова получится сломать традицию.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В ФУТБОЛ ИГРАЮТ 22 ЧЕЛОВЕКА, А ПРОИГРЫВАЕТ ВСЕГДА РОССИЯ?
0:1 от Греции в Варшаве-2012. 1:1 с Алжиром в Куритибе-2014. 0:3 от Уэльса в Тулузе-2016.
Вот с таким дырявым багажом решающих, третьих матчей в группе мы подходим к игре с Мексикой на Кубке конфедераций-2017. Три последних «часа Х» принесли нам сплошные разочарования. И нарастающее чувство, что сборная России — это
Многие в нашей стране сейчас реально убеждены, что в футбол играют 22 человека, а проигрывает всегда Россия. Причем это совершенно не зависит от фамилии главного тренера: на Euro-2012 работал Дик Адвокат, на ЧМ-2014 — Фабио Капелло, на Euro-2016 — Леонид Слуцкий. Не зависит и от фамилий игроков: в стартовых составах команды в трех этих матчах выходило 22 разных футболиста, на замены — еще пять. А исход — всегда один.
И вот вам контраст. Знаете ли вы, когда сборная Мексики в последний раз, играя на чемпионате мира, не выходила в
В Кубке конфедераций, где Мексика — завсегдатай, со стабильностью выхода из группы у нее похуже (осечки в 1997-м, в 2001-м, в 2013-м), но ведь были и выигрыш всего турнира в 99-м — как вам 4:3 у Бразилии в финале? — и первое место в группе в 2005-м. Проиграть в полуфинале по пенальти Аргентине — это то, что нам на данный момент только снилось.
Скажите мне после этого: разве не имеет право после всего этого Андрес Гуардадо, опытнейший полузащитник ПСВ со 135 играми за сборную к началу этого турнира, на громкое предматчевое заявление в Казани: «Мы — фавориты в матче с Россией и не допускаем мысли о поражении»? Тем более что он, Гуардадо, наряду с также имеющимися в сегодняшней сборной Рафой Маркесом и Чичарито забили мячи сильной Хорватии в третьем, решающем матче групповой стадии на ЧМ-2014. Наверняка многие из вас помнят, как ярко хорваты играли в матче открытия с
А ПОЕХАЛИ БЫ 10 ТЫСЯЧ РОССИЯН НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИИ В МЕКСИКУ?
Мексика — 17-я в рейтинге ФИФА и окружена Уругваем и той же Хорватией. Россия — 63-я вслед за Узбекистаном и перед Гаити. Латиноамериканцы приехали на Кубок конфедераций сильнейшим составом, их тут поддерживают 10 тысяч (!) громкоголосых болельщиков (по данным мексиканской журналистки, с которой довелось поговорить после матча Германия — Чили). Это ведь тоже говорит и о футбольности страны, и об уровне жизни в ней. Та же журналистка рассказывала мне, что в ее родном Монтеррее новенький, двухлетней давности, 53-тысячник забит на каждом матче. И такой Монтеррей там не один. А у нас их сколько?..
Вот скажите: поехали бы 10 тысяч российских болельщиков в Мексику на Кубок конфедераций, проводись он там? И до тысячи, думаю, едва ли дошло бы. Потому что давно разуверились наши люди в национальной команде. А каждый новый турнир из этой чаши неверия не убавляет, а добавляет.
Красивые и суперволевые для страны сомбреро и текилы 2:2 с Португалией — лучшем на сегодня матче турнира — показали нынешний потенциал этой команды. Ко всему прочему, Мексику устраивает ничья. И все теории о том, что Россия играет
Но Станиславу Черчесову, мне кажется, стоит по известной тренерской традиции зачитать в раздевалке перед матчем цитату Гуардадо.
А
До последних минут мартовского контрольного матча с Бельгией, скажи я об этой гордости, меня бы засмеяли — и справедливо. Двум мячам, превратившим 1:3 в 3:3, публика тоже поверила не вполне — считая это исключительно результатом расслабленности бельгийцев. А Катары с Кот-д'Ивуарами, напротив, казались массе наших болельщиков, привыкших, что стакан наполовину пуст, а не полон, как
Но потом был сбор в Нойштифте, с которого вернулась другая команда. Невзирая даже на все потери ключевых футболистов по разным причинам — Березуцкого, Мариу Фернандеса, Дзагоева, Дзюбы, а позже и Зобнина. Контрольные игры с Венгрией и Чили показали, что зря команда в Австрии времени не теряла. И на «ВЭБ Арене» после ничьей с чилийцами люди провожали команду с поля овацией.
Уже на самом турнире была уверенная, с запасом, победа над Новой Зеландией, которую после ее матча во втором туре против Мексики не стоит недооценивать. Да, у мексиканцев на поле вышел второй состав — и считаю, кстати, что их главный тренер Хуан Карлос Осорио не должен был этого до такой степени делать (мои мексиканские коллеги, кстати, с этим согласны). Он прошел по грани — и нетрудно представить себе, что обрушилось бы на Осорио дома, если бы он на ровном месте потерял очки и дал бы России преимущество ничьей. Тем не менее, пусть даже Мексика «отскочила», это было проявление неуважения к сопернику. Рано или поздно футбол за это наказывает. Хотелось бы, чтобы рано.
ХОД МУТКО — КАК ПРИ ХИДДИНКЕ
А мы с минимальным счетом проиграли Португалии. Тем, кто
На следующий день после этого матча Виталий Мутко сделал важный психологический ход, заявив: «Успокойтесь вы! Черчесов будет трудиться независимо от исхода матча с Мексикой… Я видел, как работает Черчесов. Иначе бы это не говорил».
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Теперь ведь в работе Черчесова тоже есть что оценить — отчего и говорит Мутко фразу: «Я видел, как работает Черчесов».
А ведь у тройки центральных защитников — Джикии, Васина и Кудряшова — к моменту начала Кубка конфедераций насчитывалось 15 матчей за сборную. Вместе. И из них не было ни одного (!) официального.
Кстати, если не считать двух оставшихся «обломков» сборной времен Хиддинка, Акинфеева с Жирковым, то остальные девять игроков стартового состава в матче с Новой Зеландией провели в среднем 17,3 матча за сборную. Пятеро из 11 (Васин, Джикия, Кудряшов, Ерохин, Полоз) до Кубка конфедераций участвовали только в товарищеских. Это ли не показатель того, до какой степени новая у нас здесь сборная? И не видно у нее при этом никакой «трясогузки».
В ОБОРОНЕ ЧЕРЧЕСОВ НАШЕЛ ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Самоотоводы Игнашевича и братьев Березуцких заставили Черчесова в условиях чудовищного дефицита защитников в стране искать выход из фактически безвыходной ситуации. И на то, что он определенно найден (речь не только о фамилиях, но и о том, что этим людям подошла схема с тремя центральными), критики закрывают глаза. Предпочитая смаковать то, как легко Роналду обвел в штрафной Васина. А кого, простите, он не обводил?
А Кудряшова, ошибшегося в эпизоде с голом Криштиану, здорово поддержал капитан Акинфеев. Словами, что в голе — 80 процентов его, акинфеевской, вины. По мнению большинства экспертов, все как
И история Euro-2016, и прежние ситуации говорили за то, что сборная России способна показать хоть
Это ощущение, что команда есть, возникшее начиная с игры против Венгрии, уверен, и заставило Мутко произнести эти слова и принять такое досрочное решение. Футбол, конечно, все покажет — но пока, на мой взгляд, нет никаких оснований считать, что в субботу на «Казань Арене» Россию ждет новый Уэльс.
Нередко после турниров всплывают неприглядные детали того, что происходило внутри команды, но сейчас, есть ощущение, этого случиться не должно. Это рабочая команда, где нет
А для того, чтобы российские болельщики хоть
Исходя из всех этих цифр, Черчесову с Мексикой понадобится волшебная палочка. Найдет ли ее тренер? Или никакой волшебной палочки нет, а стать ею должен в муках рождающийся коллектив?
«Мы — фавориты в матче с Россией и не допускаем мысли о поражении», — повторю вам, господа футболисты сборной России, слова Андреса Гуардадо.
Если у вас есть гордость, выйдите на поле «Казань Арены» и заставьте допустить. А там уж — игра рассудит.
МЕКСИКА — РОССИЯ
24 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 18.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ, Матч ТВ — 17.50).
ПОТЕРИ: Сальседо (травм.), Морено (под вопросом).
Судья:
Прогноз Winline: П1 2,41 — Н 3,34 — П2 2,98.
Игорь РАБИНЕР.
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