В ФУТБОЛ ИГРАЮТ 22 ЧЕЛОВЕКА, А ПРОИГРЫВАЕТ ВСЕГДА РОССИЯ?

0:1 от Греции в Варшаве-2012. 1:1 с Алжиром в Куритибе-2014. 0:3 от Уэльса в Тулузе-2016.

Вот с таким дырявым багажом решающих, третьих матчей в группе мы подходим к игре с Мексикой на Кубке конфедераций-2017. Три последних «часа Х» принесли нам сплошные разочарования. И нарастающее чувство, что сборная России — это анти-Германия, в том смысле, что вкладывал Гари Линекер в свою знаменитую фразу: «В футбол играют 22 человек, а выигрывают всегда немцы».

Многие в нашей стране сейчас реально убеждены, что в футбол играют 22 человека, а проигрывает всегда Россия. Причем это совершенно не зависит от фамилии главного тренера: на Euro-2012 работал Дик Адвокат, на ЧМ-2014 — Фабио Капелло, на Euro-2016 — Леонид Слуцкий. Не зависит и от фамилий игроков: в стартовых составах команды в трех этих матчах выходило 22 разных футболиста, на замены — еще пять. А исход — всегда один.

И вот вам контраст. Знаете ли вы, когда сборная Мексики в последний раз, играя на чемпионате мира, не выходила в плей-офф? Так вот, знайте — в 1978 году. С тех пор мексиканцы семь раз играли на ЧМ (два турнира, в 82-м и 90-м, они пропустили) — и ВСЕГДА добирались до кубковой стадии! Оставляя при этом за бортом Италию, Бельгию, Хорватию (дважды), Францию… Другое дело, что все эти семь раз команда останавливалась на стадии 1/8 финала — то есть у нее свое проклятье. Но нам бы такое.

В Кубке конфедераций, где Мексика — завсегдатай, со стабильностью выхода из группы у нее похуже (осечки в 1997-м, в 2001-м, в 2013-м), но ведь были и выигрыш всего турнира в 99-м — как вам 4:3 у Бразилии в финале? — и первое место в группе в 2005-м. Проиграть в полуфинале по пенальти Аргентине — это то, что нам на данный момент только снилось.

Скажите мне после этого: разве не имеет право после всего этого Андрес Гуардадо, опытнейший полузащитник ПСВ со 135 играми за сборную к началу этого турнира, на громкое предматчевое заявление в Казани: «Мы — фавориты в матче с Россией и не допускаем мысли о поражении»? Тем более что он, Гуардадо, наряду с также имеющимися в сегодняшней сборной Рафой Маркесом и Чичарито забили мячи сильной Хорватии в третьем, решающем матче групповой стадии на ЧМ-2014. Наверняка многие из вас помнят, как ярко хорваты играли в матче открытия с хозяевами-бразильцами. Но Мексика оставила их без плей-офф.

А ПОЕХАЛИ БЫ 10 ТЫСЯЧ РОССИЯН НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИИ В МЕКСИКУ?

Мексика — 17-я в рейтинге ФИФА и окружена Уругваем и той же Хорватией. Россия — 63-я вслед за Узбекистаном и перед Гаити. Латиноамериканцы приехали на Кубок конфедераций сильнейшим составом, их тут поддерживают 10 тысяч (!) громкоголосых болельщиков (по данным мексиканской журналистки, с которой довелось поговорить после матча Германия — Чили). Это ведь тоже говорит и о футбольности страны, и об уровне жизни в ней. Та же журналистка рассказывала мне, что в ее родном Монтеррее новенький, двухлетней давности, 53-тысячник забит на каждом матче. И такой Монтеррей там не один. А у нас их сколько?..

Вот скажите: поехали бы 10 тысяч российских болельщиков в Мексику на Кубок конфедераций, проводись он там? И до тысячи, думаю, едва ли дошло бы. Потому что давно разуверились наши люди в национальной команде. А каждый новый турнир из этой чаши неверия не убавляет, а добавляет.

Красивые и суперволевые для страны сомбреро и текилы 2:2 с Португалией — лучшем на сегодня матче турнира — показали нынешний потенциал этой команды. Ко всему прочему, Мексику устраивает ничья. И все теории о том, что Россия играет по-настоящему, когда ей становится нечего терять, давайте выбросим на свалку. С Алжиром и Уэльсом ей тоже надо было побеждать. Ну и?..

Но Станиславу Черчесову, мне кажется, стоит по известной тренерской традиции зачитать в раздевалке перед матчем цитату Гуардадо. Во-первых, потому что такие эмоционально такие фокусы работают — спросите другого осетина, Валерия Газзаева, не раз их применявшего. И Массимо Каррера недавно в беседе для книги «Как возрождали «Спартак» мне подтверждал, что и сам порой поступает так же, и для его коллег в Италии это дело привычное.

А во-вторых, прочитать игрокам эти слова Гуардадо Черчесову стоит потому, что у этой команды просматривается гордость. Чувство, без которого вообще-то любому коллективу делать нечего, а уж тому, который не обладает выдающимися мастерами и яркими талантами — тем более.

До последних минут мартовского контрольного матча с Бельгией, скажи я об этой гордости, меня бы засмеяли — и справедливо. Двум мячам, превратившим 1:3 в 3:3, публика тоже поверила не вполне — считая это исключительно результатом расслабленности бельгийцев. А Катары с Кот-д'Ивуарами, напротив, казались массе наших болельщиков, привыкших, что стакан наполовину пуст, а не полон, как раз-таки закономерностью.

Но потом был сбор в Нойштифте, с которого вернулась другая команда. Невзирая даже на все потери ключевых футболистов по разным причинам — Березуцкого, Мариу Фернандеса, Дзагоева, Дзюбы, а позже и Зобнина. Контрольные игры с Венгрией и Чили показали, что зря команда в Австрии времени не теряла. И на «ВЭБ Арене» после ничьей с чилийцами люди провожали команду с поля овацией.

Уже на самом турнире была уверенная, с запасом, победа над Новой Зеландией, которую после ее матча во втором туре против Мексики не стоит недооценивать. Да, у мексиканцев на поле вышел второй состав — и считаю, кстати, что их главный тренер Хуан Карлос Осорио не должен был этого до такой степени делать (мои мексиканские коллеги, кстати, с этим согласны). Он прошел по грани — и нетрудно представить себе, что обрушилось бы на Осорио дома, если бы он на ровном месте потерял очки и дал бы России преимущество ничьей. Тем не менее, пусть даже Мексика «отскочила», это было проявление неуважения к сопернику. Рано или поздно футбол за это наказывает. Хотелось бы, чтобы рано.

ХОД МУТКО — КАК ПРИ ХИДДИНКЕ

А мы с минимальным счетом проиграли Португалии. Тем, кто чем-либо в этом матче возмущается, советую болеть за немного другие сборные, а не Россию, — Аргентину, например, Германию, Италию. Вы в какой реальности живете, господа? Безволия и дезорганизации близко не было. Подходов к чужим воротам было достаточно — десять ударов (пусть и с нулем в створ) говорят об этом убедительно. Россыпью моментов у соперника не пахло. Рубка шла до последней секунды, до удара головой Джикии над самой перекладиной.

На следующий день после этого матча Виталий Мутко сделал важный психологический ход, заявив: «Успокойтесь вы! Черчесов будет трудиться независимо от исхода матча с Мексикой… Я видел, как работает Черчесов. Иначе бы это не говорил».

В чем-то такое заявление рискованно для самого президента РФС. Мы же еще по Уэльсу помним, чем порой для нас заканчиваются решающие матчи, а слов назад уже не воротишь. Но Мутко, человек опытный, их все-таки произнес. Так же, как когда-то предложил Гусу Хиддинку переподписать на два года контракт с РФС еще до двух отборочных матчей с Англией. И этот шаг голландец, знаю, запомнил и оценил.

Теперь ведь в работе Черчесова тоже есть что оценить — отчего и говорит Мутко фразу: «Я видел, как работает Черчесов». По-моему, все у нас как-то слишком быстро забыли, что, например, линия обороны, которая считалась самой большой и многолетней головной болью нашего футбола, позволила Венгрии, Чили, Новой Зеландии и Португалии забить на четверых два мяча. И не сказать, что России при этом напропалую везло.

А ведь у тройки центральных защитников — Джикии, Васина и Кудряшова — к моменту начала Кубка конфедераций насчитывалось 15 матчей за сборную. Вместе. И из них не было ни одного (!) официального.

Кстати, если не считать двух оставшихся «обломков» сборной времен Хиддинка, Акинфеева с Жирковым, то остальные девять игроков стартового состава в матче с Новой Зеландией провели в среднем 17,3 матча за сборную. Пятеро из 11 (Васин, Джикия, Кудряшов, Ерохин, Полоз) до Кубка конфедераций участвовали только в товарищеских. Это ли не показатель того, до какой степени новая у нас здесь сборная? И не видно у нее при этом никакой «трясогузки».

В ОБОРОНЕ ЧЕРЧЕСОВ НАШЕЛ ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ

Самоотоводы Игнашевича и братьев Березуцких заставили Черчесова в условиях чудовищного дефицита защитников в стране искать выход из фактически безвыходной ситуации. И на то, что он определенно найден (речь не только о фамилиях, но и о том, что этим людям подошла схема с тремя центральными), критики закрывают глаза. Предпочитая смаковать то, как легко Роналду обвел в штрафной Васина. А кого, простите, он не обводил?

А Кудряшова, ошибшегося в эпизоде с голом Криштиану, здорово поддержал капитан Акинфеев. Словами, что в голе — 80 процентов его, акинфеевской, вины. По мнению большинства экспертов, все как раз-таки наоборот — 80 кудряшовской. Да, Акинфеев сделал шаг вперед, плюс Головин дал Геррейру подать. Но Федор, несмотря на 30-летний возраст, — по сути, новый человек в сборной. При этом отчаянный боец, заслуживающий за свою самоотверженность уважения. И капитан, зная и видя это, нашел слова, которые уводят удар от защитника. Кстати, и Черчесов не употребил ни одной фамилии, когда его спрашивали о причинах гола.

И история Euro-2016, и прежние ситуации говорили за то, что сборная России способна показать хоть какие-то игру и результат, только когда все ее ключевые футболисты в строю и в хорошей форме. Здесь все с точностью до наоборот. Нет пяти (с учетом В. Березуцкого) важнейших для команды игроков. Но нет и никакого хаоса и раздрая. Пока мы видим команду. Среднюю, что там спорить, но — команду. А главным опасением было как раз ее отсутствие.

Это ощущение, что команда есть, возникшее начиная с игры против Венгрии, уверен, и заставило Мутко произнести эти слова и принять такое досрочное решение. Футбол, конечно, все покажет — но пока, на мой взгляд, нет никаких оснований считать, что в субботу на «Казань Арене» Россию ждет новый Уэльс.

Нередко после турниров всплывают неприглядные детали того, что происходило внутри команды, но сейчас, есть ощущение, этого случиться не должно. Это рабочая команда, где нет прим-балерин и люди бьются за себя и друг за друга. Им не очень много дано, и тут надо говорить о том, как работает наш детско-юношеский футбол. Но ни в этом году, ни в следующем, на ЧМ-2018, ни в ближайшие несколько лет необходимые перемены в нем уже не помогут.

А для того, чтобы российские болельщики хоть как-то поверили в свою сборную и перестали считать, что в футбол играют 22 человека, а проигрывает всегда Россия, сейчас нужно победить Мексику и выйти из группы. Хоть тушкой, хоть чучелом. Без оправданий в виде 63 места в рейтинге ФИФА против 17-го, разного класса игроков и нуля выходов из группы на семи последних чемпионатах мира против шести у мексиканцев. Без ссылок на то, что статистически и стилистически в пользу победы сборной России в этой игре не говорит ничего.

Исходя из всех этих цифр, Черчесову с Мексикой понадобится волшебная палочка. Найдет ли ее тренер? Или никакой волшебной палочки нет, а стать ею должен в муках рождающийся коллектив?

«Мы — фавориты в матче с Россией и не допускаем мысли о поражении», — повторю вам, господа футболисты сборной России, слова Андреса Гуардадо.

Если у вас есть гордость, выйдите на поле «Казань Арены» и заставьте допустить. А там уж — игра рассудит.

МЕКСИКА — РОССИЯ

24 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 18.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ, Матч ТВ — 17.50).

ПОТЕРИ: Сальседо (травм.), Морено (под вопросом).

Судья: Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия).

Прогноз Winline: П1 2,41 — Н 3,34 — П2 2,98.

Игорь РАБИНЕР.