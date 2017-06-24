Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также он признался, что до сих пор не понимает, почему Черчесова сделали капитаном сборной в бытность его игроком.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

— Борис Игнатьев говорил о Черчесове следующее: «Мы его сделали капитаном, потому что он проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества». Было это у Станислава Саламовича?

— Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.

— А если говорить о понимании футбола? Вы со Станиславом Саламовичем много играли за российскую сборную и за «Спартак».

Цитата — Опять же… Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым — в центре поля. А Черчесов находился в воротах — какое там понимание?

Я вообще не знал. Так же, как и сейчас.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.