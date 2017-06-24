Валерий Карпин: Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола
Экс-игрок сборной России Валерий Карпин в эфире передачи «Тотальный разбор» критически оценил тренерские способности нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова.
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Видимо, что-то случилось...
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Также он признался, что до сих пор не понимает, почему Черчесова сделали капитаном сборной в бытность его игроком.
— Борис Игнатьев говорил о Черчесове следующее: «Мы его сделали капитаном, потому что он проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества». Было это у Станислава Саламовича?
— Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.
— А если говорить о понимании футбола? Вы со Станиславом Саламовичем много играли за российскую сборную и за «Спартак».
Я вообще не знал. Так же, как и сейчас.
Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.
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