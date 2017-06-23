Британия верит в Россию

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Кубок конфедераций — 2017 набрал обороты, и уже совсем скоро состоятся решающие матчи группового этапа. Турнир вызывает большой интерес не только у России, как страны проведения Кубка, но и у остального мира. Иностранная пресса посвящает много времени новостям из России и аналитике футбольных матчей.

Из двух квартетов самым интригующим, как и предполагалось, стал тот, где играет сборная России, и матч третьего тура с Мексикой станет решающим для обеих команд. Однако матчу, волнующему большинство россиян, за границей не уделяется много внимания, так как ни Россия, ни Мексика не относятся к заведомым фаворитам турнира.

Тем не менее британское онлайн-издание goal.com разобралось в шансах сборной России на выход в полуфинал Кубка. Автор превью обратил внимание на слабую игру россиян в первом тайме против португальцев, но отметил метаморфозу команды во втором. В то же время игра Мексики против новозеландцев совсем не впечатлила журналиста издания, хоть латиноамериканцы и одержали победу.

В целом шансы россиян оцениваются выше, чем у мексиканцев, и издание советует любителям ставок верить в Россию.

фоторепортаж Камерун и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедераций Сборная Камеруна по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге, присутствовал 35 021 зритель.

Знаменитый журнал France Football подробно разобрал матч Камерун — Австралия, завершившийся вничью — 1:1. Французы пришли к выводу, что Камерун не воспользовался очень хорошими шансами на победу, и критически отозвались о главной звезде нынешнего состава «неукротимых львов» Венсане Абубакаре. Принадлежащий «Порто» 25-летний нападающий имел опасные моменты в матче, однако не смог воспользоваться ни одним из них.

С другой стороны, высокой похвалы удостоился Замбо Ангисса, открывший счет в добавленное время первого тайма.

21-летний полузащитник играет в «Марселе». Любопытно, что в победном для Камеруна Кубке Африки Ангисса не был вызван в сборную, а сейчас позволил своей команде набрать первое очко в Кубке конфедераций.

Австралийская пресса, к слову, пребывает не в лучшем настроении после игры с Камеруном и встречает «пост-Кэхилловскую эру» с большим количеством вопросов к сборной. Национальныймедиагигант ABC отмечает, что Тим Кэхилл, несмотря на оставшееся в его возрасте отменное голевое чутье, уже не может на постоянной основе выручать свою команду и в скором времени будет вынужден завершить карьеру.

Равнозначной замены главной звезде socceroos в линии нападения не видно, и это может в ближайшее время стать большой проблемой.

Правда, по мнению журналистов, спасение может прийти со стороны полузащитников. Издание выделяет два имени: Аарон Муй и Том Рогич. Последний, кстати, играет на Кубке конфедераций на позиции форварда, хотя у себя в «Селтике» выполняет роль атакующего полузащитника. Австралийские журналисты также высоко оценивают линию обороны и опорную зону, что должно дать Мую и Рогичу определенную свободу впереди.

Однако будущее нынешней сборной Австралии пока видится туманным.

Хорошо известный любителям футбола немецкий kicker начал обзор матча Германия — Чили с того, что немцы стонут у себя в стране от сильной жары, а жители Казани сетуют, куда же подевалось лето. Пожалуй, плохая погода стала животрепещущей темой не только в России, но и за рубежом. Действительно, лето на европейскую территорию страны так и не пришло, но футболисты все равно играют в матчах, а зрители их посещают.

фоторепортаж Сборные Германии и Чили сыграли вничью В матче группового этапа Кубка конфедераций сборные Германии и Чили сыграли вничью, 1:1.

По мнению издания, Чили — главный фаворит Кубка конфедераций, и результат с южноамериканской командой был оценен положительно. Особого внимания удостоился Ларс Штиндль. Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» немного не вписывается в общую концепцию этой сборной, которая является самой молодой на турнире. Штиндлю уже 28 лет, но именно на Кубке он начал проявлять свои лучшие качества. Причем особое внимание уделяется тому факту, что.

Штиндлю отводится роль, аналогичная Томасу Мюллеру, и иметь в запасе двух подобных игроков — большая роскошь.

Что касается сборной Германии и главного тренера Йоахима Лёва, то американский ESPN посвятил целую статью недостаточной посещаемости Кубка конфедераций и прениям между главой оргкомитета «Россия-2018» и наставником бундестим.

Еще в начале месяца Сорокин упрекнул Лёва в том, что в Россию не приедут звезды чемпионата мира 2014 года, что расстроит многих болельщиков.

Тренер Германии парировал эти слова тем, что ведущие игрокипровели очень тяжелый сезон, и «они не роботы» и имеют право на отдых.

Уже после матча с Чили Лёв продолжил эту тему, заявив, что даже если в команде сейчас не присутствуют Нойер, Мюллер, Кроос и другие, то нынешняя молодежь уже рассматривается в качестве кандидатов в сборную чемпионата мира — 2022, и его подопечные с полной серьезностью относятся к Кубку конфедераций.

Любопытно, что, по информации «Известий», средняя посещаемость турнира колеблется на отметке 80%. К слову, по утверждению BFM, этот показатель входит в тройку лучших вместе с Бразилией и Германией.