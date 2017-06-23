Евгений Ловчев: Жаль, что мы не проверили стадион в Лужниках

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ПЛЮСЫ

1. МИР ВЗГЛЯНУЛ НА НАС ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ

Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы — «Фишт», «Спартак», «Казань Арену», оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.

Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили — Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев — пруд пруди. Они в восторге, им все нравится, хотя их сборная еще не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами.

2. НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ ЗРЕЛИЩЕ

Прежний главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий заявил: «Россия — нефутбольная страна». Почему? Потому что болельщиков кормили игрой сомнительного качества. Но вот в Казани сыграли немцы и чилийцы, отличный матч, заполненные трибуны — без малого 40 тысяч зрителей. Люди восхищались Санчесом, Видалем. Дракслером… Это — звезды, имена. На них ходит народ. Россия получила футбол совсем другого уровня. Хотя в той же Казани «Рубин» своими «успехами» отпугнул зрителей с трибун новой арены. Но это не значит, что они разлюбили футбол.

Я не хочу принижать футбол в чемпионате России. Но все же… В Самаре и Саранске достраивают стадионы для чемпионата мира. А «Крылья Советов» и «Мордовия» в премьер-лиге не играют. Что мы будем смотреть на этих стадионах? Игру какого качества? Вопрос….

3. ЗА ЭТУ СБОРНУЮ РОССИИ ХОЧЕТСЯ БОЛЕТЬ

Да, Кубок конфедераций подарил нам праздник футбола. Почти все матчи турнира прошли в яркой борьбе, ни одной блеклой ничьей. Может, особняком стоит матч Камерун — Австралия в Санкт-Петербурге. Меня теперь спрашивают: «А как сыграла б Россия с этими сборными?» Думаю, достойно. Австралийцев победила бы. Да и Камеруну вряд ли б уступила. Несмотря на поражение от Португалии, мне наша сборная нравится. Чем? Самоотдачей, стремлением к победе. Этим она не могла похвастать в контрольных матчах, например, с тем же Катаром.

Во втором тайме мы переигрывали чемпионов Европы. Мне возражают — мол, соперники отступили назад, сохраняя минимальное преимущество, да и классом они на голову выше. Отвечаю: на голову выше только Криштиану Роналду.

Признаюсь: за такую сборную России хочется болеть. И не только мне.

МИНУСЫ

1. МЫ НЕ УЧАСТВУЕМ В ДЕЛЕЖЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Этот пункт не противоречит третьему плюсу турнира. На сегодняшний день наша сборная — не фаворит. Слабовата, чтобы претендовать на медали. Как же хочется ошибиться! Но уровень еще не тот, далек от топового.

Смотрел матч Чили — Германия с известным в прошлом баскетболистом Сергеем Пановым, ныне министром спорта Нижегородской области. Так он меня ошарашил. Думает, что после чемпионата мира наш народ совсем перестанет ходить на футбол.

Чтобы этого не случилось, нужны успехи сборной, победы, новые кумиры.

Перед решающим матчем с Мексикой не мы фавориты. Вспоминаю, как я, совсем еще мальчишка, выходил в матче-открытии чемпионата мира 1970 года против мексиканцев. Знаменитый стадион «Ацтека» ревел в 100 тысяч глоток, фейерверк желтых карточек и ни одного гола. Сыграли 0:0, хотя тогда мы считались фаворитами. К сожалению, соотношение сил с тех пор изменилось.

2. НЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ СТАДИОН В ЛУЖНИКАХ

Россия отлично подготовилась к Кубку конфедераций, который считается генеральной репетицией чемпионата мира. Как я уже сказал, мы показали миру четыре прекрасные арены. Но у меня вопрос — а почему мы не протестировали стадион в Лужниках, который через год станет главной ареной чемпионата мира? Возможно, не успевали по срокам. Но я-то как посол мирового первенства выходил на это поле, топтался на нем. Потом сажал деревья на черешневой аллее. В общем, Питеру повезло больше, чем Лужникам — его стадион задействован на Кубке конфедераций, там состоится финал.

3. ЗАБЫЛИ О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ-ФУТБОЛИСТАХ