Станислав Черчесов: На бумаге Мексика лучше нас

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Станислав Черчесов пришел к журналистам сразу после окончания предматчевой тренировки вместе с защитником Виктором Васиным, был улыбчив и словоохотлив. Однажды даже спросил зарубежного журналиста (они вели себя, кстати, очень активно), удовлетворили ли того его слова, и в ответ на положительную реакцию поднял вверх палец.

Васин был гораздо лаконичнее, но тоже отметился парой интересных цитат. Так, комментируя традицию проигрывать все решающие матчи на больших турнирах, он заметил: «Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю». А когда армейца попросили сказать, в чем Чичарито сильнее Криштиану Роналду, тот отреагировал так: «Видел Эрнандеса только по телевизору. Надо просто открыть статистику двух футболистов и посмотреть, сколько “Золотых мячей” и “Золотых бутс” у Роналду. И все станет ясно».

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

— На таких турнирах часто бывает, что третий матч — решающий. Так вышло и теперь. С одной стороны, ответственно, с другой — с радостью готовимся к этой игре, — начал Черчесов.

Первые два вопроса главному тренеру сборной России задал спецкор «СЭ»:

— Зачитаете ли игрокам на установке слова одного из лидеров сборной Мексики Андреса Гуардадо, сказавшего сегодня: «Мы — фавориты в матче с Россией и не допускаем мысли о поражении»?

— Буду рад видеть старого знакомого (Гуардадо. — Прим. И. Р.), поскольку его ПСВ пару лет назад играл в Лиге Европы с моим «Динамо». Оба матча, кстати, мы выиграли. Футболисты сами читают все, что говорится, и не думаю, что этот момент важен. Говорить им об этом не буду, поскольку мы должны концентрироваться на себе.

— Мексику и Россию разделяют 46 строчек в рейтинге ФИФА. Из шести последних чемпионатов мира мексиканцы выходили в плей-офф шесть раз, а Россия — ноль. Мексиканские игроки гораздо более опытны и играют в европейских топ-лигах, а все наши — в РФПЛ. За счет чего мы можем обыграть эту команду?

— Раз соперник настолько выше нас в рейтинге, значит, на бумаге он лучше нас. Перед турниром я говорил: единственная команда, не являющаяся чемпионом континента, — это мы. Изначально мы начали с последнего места и постепенно идем вперед. Мы уважаем команду Мексики, она сыграла хорошо и в этих двух матчах. Мы четко понимаем, что нам делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет. Только побеждать!

— Сейчас многие вспоминают предыдущие турниры нашей сборной. Каждый раз, когда нам нужно было добиться результата в последнем матче, этого не происходило. Чем нынешняя сборная отличается от предыдущих?

— Первое отличие — ни игрока Васина, ни тренера Черчесова на тех турнирах не было. Второе отличие — сейчас мы играем дома. А третье мы постараемся показать завтра.

— Что скажете о сборной Мексики, сыгравшей двумя совершенно разными составами? Какой она предстанет завтра?

— Единственное, что мы точно знаем, — заявку из 23 футболистов. Понятно, мы изучаем соперника и смотрели не только эти две игры. Информации достаточно. Убежден, что и мой коллега имеет достаточно информации о нас. Невозможно забежать вперед и дать точный прогноз о составе.

— Если вы выйдете в полуфинал, это даст команде больше уверенности в себе, чтобы хорошо сыграть на ЧМ-2018? Или один турнир от другого не зависит?

— Мы такими категориями не рассуждаем. Готовимся к завтрашней игре. Знаем, что нам надо выиграть здесь и сейчас. А остальное — это далекая история. Мы думаем о 18.00 завтрашнего дня и о финальном свистке того же матча. Атлет, который бежит 110 метров с барьерами, думает не о втором или третьем барьере, а о первом. И у нас достаточно уверенная в себе команда.

— С Португалией многие цифры были пугающими — например, 10% выигранных единоборств у Смолова.

— Эти цифры нас не пугают, а только дают пищу для анализа и размышлений. Понятно, что какие-то нюансы обсуждаем с футболистами, при этом стараемся больше работать с ними на позитивных вещах. Они иногда без наших подсказок знают, где сыграли плохо. Единственное, что объединяет эти два матча, — один и тот же турнир.

— Что думаете о системе масштабной ротации, примеренной главным тренером мексиканцев Осорио?

— Только он может ответить на этот вопрос, помогает это команде или нет. Мы тоже иногда практикуем такое, но в этом турнире — мало. Наша ротация — не по 7 человек, а по 2−3.

— С Новой Зеландией россияне играли в более атакующий футбол с тремя полузащитниками, с Португалией — в более закрытый по схеме 5−4−1. Какой вариант изберете сейчас?

— С одной стороны, не могу сказать, что мы вышли играть закрыто. Просто некоторые вещи при развитии атаки не получились. Может, так смотрелось со стороны, потому что на 8-й минуте пропустили и в определенной степени потеряли нити игры. Но во втором тайме вышли с той же тактической моделью и 20 минут играли в атаку так, как планировали. Не до конца согласен с вашим вопросом, но правда в нем есть. Что же касается состава — еще предстоит переговорить с медицинским штабом, с самими игроками. Но мы возвращаемся к тому, что нам надо выигрывать.

— Будет ли продолжаться праздник в стране, если Россия проиграет Мексике и вылетит? — спросил журналист из Бразилии.

— Чуть-чуть коснусь истории. Только не обижайтесь. Когда на ЧМ-2014 вы немцам проиграли, разве закончилось все? Продолжалось же! И сегодня продолжается. Потому что вы первые, кто попал на ЧМ-2018 в Россию после нас. Кстати, с Мексикой у меня связано несколько хороших воспоминаний. Первый мой юниорский чемпионат мира в 1983 году я играл именно там. И первую игру в истории сборной России мы провели с Мексикой — и победили.

— Слышали ли какие-то негативные комментарии о вашем снимке с Криштиану Роналду?

— Нет. Мы встретились после пресс-конференции. Я вышел с нее, он (как лучший игрок матча. — Прим. И. Р.) ждал своей очереди. Поздоровались, я поздравил его с победой, сфотографировались и разошлись. А что в этом странного? Я разве с инопланетянином сфотографировался?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cherchesov - "Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word..." <a href="https://t.co/N71Q1YVBFd">pic.twitter.com/N71Q1YVBFd</a></p>— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) <a href="https://twitter.com/DannyWArmstrong/status/877796866435502080">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как изменился российский футбол с 1992 года? Что помните о тогдашней сборной Мексики?

— Что у нее в воротах играл мой коллега Хорхе Кампос. Великолепный вратарь! А что изменилось? Сейчас вы видите новые стадионы. Например, «Локомотив», где был тот матч с мексиканцами, — он уже совсем другой. Много воды утекло с тех пор, футбол стал другим. Но Кампоса я помню. Его одного, уж простите. Если бы мне кто-то тогда забил, я бы этого человека тоже запомнил. Но наша команда играла надежно и не давала возможности создавать моменты.

фоторепортаж Матч Новой Зеландии и Мексики едва не закончился дракой Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. В добавленное время после нарушения мексиканца Эктора Эрреры на новозеландце Майкле Боксолле возникла потасовка между футболистами.

— Новозеландцы играли против Мексики успешно, навязав ей много единоборств. Этот стиль игры раздражал мексиканцев и привел к паре стычек на поле. Как вы их прокомментируете и не хотите ли сыграть в той же манере?

— Эмоции иногда всех захлестывают. Футбол — контактный вид спорта. Иногда эмоций бывает больше, иногда — меньше. Но не хочу вспоминать о негативном. Больше обращал внимание на хорошее и на тактические вещи, которые были во время матча. А перепалка… Все бывает. Пусть ее участники и комментируют.

— Что вы думаете по поводу степени энтузиазма в России относительно своей сборной за год до чемпионата мира?

— Думаю, в плане энтузиазма мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы во Франции. Мы достаточно много поменяли в команде в плане состава, ведения игры, отношения к сборной. Болельщики это замечают — и не случайно после поражения от Португалии они нас поддержали. Определенная симпатия к нам есть. Но и понятно, что от нас требуют выиграть. Наша задача и завтра, и в следующих матчах — не только поддержать тот уровень и командный дух, который появляется, а поднять все это на более высокий уровень. Будем к этому стремиться.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.

Игорь РАБИНЕР

из Казани.