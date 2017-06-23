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— Вы эмоционально наблюдали за занятием, активно жестикулировали, разговаривали. Что-то рассказывали команде?

— Да ничего особенного, все нормально!

— А с кем долго общались на бровке?

— Там был представитель ФИФА, который сейчас на турнире главный координатор «Казань Арены». Человек очень опытный, играл в свое время за сборную Ганы. Просто было интересно его мнение. Здесь ведь уже столько команд сыграли — и Португалия, и Германия, и Чили, и Мексика….

— Что он сообщил?

— Что организация — фантастическая. Не хочу никого обижать из тех, кто проводил Кубки конфедераций перед нами, но он признался, что все — на самом высоком уровне. И ему очень нравится. Никаких вопросов — ни по газону, ни по слаженности работы команды стадиона. И говорит, кстати, представитель ФИФА это не просто так от себя, ведь общается со всеми командами. Вчера после матча он беседовал с Левом, тот тоже в восторге.

Мы еще обсудили с ним, что многие вещи можно переносить на нашу премьер-лигу. Например, назначать старшего координатора, отвечающего за все, что происходит во время матча. Поговорим с РФПЛ, есть же у нас делегаты, может, они такие функции на себя возьмут.

Потом я на тренировке побеседовал с парнем-фанатом «Рубина», он обратился к нам и захотел посетить тренировку команды. Настолько глубоко знает футбол! Очень приятно.

— Как состояние сборной? Вы ведь пообщались сегодня с Черчесовым на тренировке?

— Конечно, поговорили. Все ребята очень настроены, раздумья только о завтрашнем матче — о тактике, о составе. Еще раз скажу, для нас это, конечно, важная игра. Надеюсь, ребята все это понимают. Здесь лишних слов никаких не нужно.

— У вас уже есть данные, будет ли «Казань Арена» переполнена?

— Сейчас, как говорят в ФИФА, все билеты выгружены. На самом деле, это сложная вещь. Есть билеты, которые выгружаются в продажу, а есть те, которые распространяются среди так называемых партнеров ФИФА, это мы уже контролировать не можем. Но пока предполагаем, что должно быть тысяч 42 зрителей. Это предположительно.

— Мандраж есть? У вас, у команды?

— Никакого! Абсолютно. Про себя, конечно, не буду говорить. А за команду совершенно спокоен (смеется).

— Есть ли какая-то прямая задача перед командой на завтрашний матч?

— Ну какая задача? Вы же сами все понимаете. Конечно, ребята хотят победить. Но того же желают и мексиканцы. Все хотят показать красивую игру, порадовать болельщиков. Но это спорт, футбол. Такая вещь….

— Трагедии не будет, если не выйдем из группы?

— Давайте так не будем даже вопрос ставить! Вернемся к этой теме по окончании матча. А сейчас просто пожелаем удачи нашей команде. У нее есть самоотдача, желание. Нужен еще и фарт, чтобы мяч отскочил где-нибудь в нужную сторону. Мы же все-таки дома играем! Должно подфартить.

— Мексиканские журналисты сегодня спрашивали своего главного тренера о том, не будет ли России помогать хозяйский фактор, админресурс… Кто-то судейства боится предвзятого.

— Что за глупости?! Это турнир ФИФА! Какой админресурс? Наша команда в матче с Португалией просила видеоповтор посмотреть, не дали. Судьи живут в изолированной системе, их привозят за определенное время до матча. Какой мы можем включить админресурс? Это бесполезно. В ФИФА такое не проходит! Весь наш административный ресурс — это сама команда и болельщики, и нужно быть одним целым.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Казани.