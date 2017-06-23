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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30174624/
23 июня 2017, 21:46 | ТАСС

Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок после ЧЕ во Франции

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Российская сборная сделала шаг вперед в плане позитивного фона вокруг команды по сравнению с чемпионатом Европы по футболу во Франции. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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© ИТАР-ТАСС
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В субботу российская команда проведет на «Казань-Арене» заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций с командой Мексики. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

На чемпионате Европы российская сборная под руководством Леонида Слуцкого не смогла преодолеть групповой этап.

«Мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма, потому что мы достаточно много поменяли в команде, в составе, в отношении к сборной, — считает Черчесов. — Болельщики это замечают, неслучайно они даже при неудачно сложившейся игре с португальцами (0:1) нас поддержали, это говорит об определенной симпатии к нам. Понятно, что с нас требуют выигрывать, как и во всех странах мира. Наша задача и в завтрашней игре, и в оставшихся до чемпионата мира не только побеждать и поддерживать уровень, который у нас появляется, командный дух, но и повышать его на крупных турнирах».

«Завтра один из этих этапов», — отметил он.

Матч сборных России и Мексики начнется в 18:00 мск. Зеландии и Португалии проведут свою встречу также в субботу в это же время в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
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