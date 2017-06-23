Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок после ЧЕ во Франции

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В субботу российская команда проведет на «Казань-Арене» заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций с командой Мексики. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

На чемпионате Европы российская сборная под руководством Леонида Слуцкого не смогла преодолеть групповой этап.

«Мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма, потому что мы достаточно много поменяли в команде, в составе, в отношении к сборной, — считает Черчесов. — Болельщики это замечают, неслучайно они даже при неудачно сложившейся игре с португальцами (0:1) нас поддержали, это говорит об определенной симпатии к нам. Понятно, что с нас требуют выигрывать, как и во всех странах мира. Наша задача и в завтрашней игре, и в оставшихся до чемпионата мира не только побеждать и поддерживать уровень, который у нас появляется, командный дух, но и повышать его на крупных турнирах».

«Завтра один из этих этапов», — отметил он.