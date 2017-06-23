Васин: Российская сборная в игре с мексиканцами постарается переписать историю

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В субботу российская команда проведет на «Казань-Арене» заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Один из журналистов заметил, что на последних международных турнирах сборной не удавалось добиться нужного результата в решающих матчах за выход в плей-офф. На вопрос, как прервать неприятную статистику, Васин ответил: «Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю». «Завтра решающая игра для нас, просто готовимся к ней, сейчас думаю только о том, чтобы завтра выиграть», — также сказал защитник.

На вопрос корреспондента ТАСС, чем нападающий мексиканской сборной Хавьер Эрнандес сильнее форварда португальцев Криштиану Роналду, против которого Васин сыграл в предыдущем матче, защитник ответил: «Я видел Хавьера Эрнандеса только по телевизору. Если сравнивать с Роналду, надо просто открыть и посмотреть статистику, кто сколько “Золотых мячей” выиграл, так что ничего интересного в этом плане я вам не скажу».