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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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Камерун
тв
Группа B
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30174530/
23 июня 2017, 21:34 | ТАСС

Васин: Российская сборная в игре с мексиканцами постарается переписать историю

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с мексиканцами на Кубке конфедераций постарается нарушить неприятную традицию, когда команда в решающих играх не добивается нужного результата. Об этом заявил на пресс-конференции защитник россиян Виктор Васин.

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© ИТАР-ТАСС

В субботу российская команда проведет на «Казань-Арене» заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Один из журналистов заметил, что на последних международных турнирах сборной не удавалось добиться нужного результата в решающих матчах за выход в плей-офф. На вопрос, как прервать неприятную статистику, Васин ответил: «Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю». «Завтра решающая игра для нас, просто готовимся к ней, сейчас думаю только о том, чтобы завтра выиграть», — также сказал защитник.

На вопрос корреспондента ТАСС, чем нападающий мексиканской сборной Хавьер Эрнандес сильнее форварда португальцев Криштиану Роналду, против которого Васин сыграл в предыдущем матче, защитник ответил: «Я видел Хавьера Эрнандеса только по телевизору. Если сравнивать с Роналду, надо просто открыть и посмотреть статистику, кто сколько “Золотых мячей” выиграл, так что ничего интересного в этом плане я вам не скажу».

Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
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